Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Passanten angegangen, Drache auf Abwegen

Reutlingen (ots)

Grundlos schlagender Passant

Ein Passant, welcher in der Wilhelmstraße in Reutlingen wahllos und grundlos auf eine Fußgängerin einschlug und eine weitere weibliche Person beschimpft hatte, ist die Ursache dafür, dass mehrere Streifenfahrzeuge im Einsatz waren. Am Samstagabend um 20.30 Uhr verständigten mehrere Personen den Polizeinotruf und meldeten eine Person, welche wahllos auf eine Fußgängerin in der Wilhelmstraße eingeschlagen und eine weitere Person beschimpft habe. Als der Täter wegrannte, wurde dieser zunächst von Zeugen verfolgt, jedoch sodann aus den Augen verloren. Der Täter rannte in Richtung Tübinger Tor weg. Durch Beteiligte konnte die Person als männlich, Mitte 30, ca. 165 cm groß und dunklem Hautteint beschrieben werden. Dieser trug dunkle Kleidung. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Angaben nimmt dieses unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen.

Metzingen (RT): Kind mit Tretauto verursacht eine Gefahrenbremsung

Am späten Samstagnachmittag ist es in Metzingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 16.45 Uhr meldete der Fahrdienstleiter der Ermstalbahn, dass ein Zug aufgrund eines Kindes eine Gefahrenbremsung durchführen musste. An dem Bahnübergang in der Blumenstraße / Haufstraße bemerkte der Triebwagenführer ein Kleinkind mit Tretauto, welches diesen augenscheinlich überqueren wollte. Das ca. 4-jährige Kind fuhr ohne Aufsichtsperson in Richtung der Gleise, sodass eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand des Zuges eingeleitet wurde. Das Kind bremste glücklicherweise noch rechtzeitig ab und entfernte sich dann in den Bereich des Wohngebietes der Blumenstraße. Eine Fahndung sowie eine Nachbarschaftsbefragung nach dem Kind verliefen ohne Ergebnis. Durch die Bremsung wurde kein Fahrgast verletzt. Die Ermittlungen zur Identität des Kindes hat das Polizeirevier Metzingen übernommen.

Metzingen (RT): Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein schwer verletzter Jugendlicher und ein beschädigter Pkw sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in der Uracher Straße im Ortsteil Neuhausen ereignet hat. Der 16-Jährige ging kurz nach 20.00 Uhr aus Richtung Hofbühlstraße in die Uracher Straße und überquerte diese an der dortigen Fußgängerfurt. Zeitgleich fuhr eine 79-Jährige mit ihrem Pkw Ford von Dettingen kommend in Richtung Ortsmitte Neuhausen und erfasste den querenden Fußgänger. Durch die Kollision erlitt der 16-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransporthubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die angegurtete Autofahrerin blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungstransporthubschrauber.

Bad Urach (RT): Kioskhütte am Wasserfall abgebrannt

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagabend zu einer brennenden Kiosk-Hütte oberhalb des Wasserfalls in Bad Urach aus. Gegen 19.45 Uhr meldeten Passanten über den Notruf aufsteigenden Rauch und dichten Qualm aus dem Kioskhäuschen. Trotz schneller Löschversuche der ersten eintreffenden Einsatzkräfte, konnten diese nicht verhindern, dass der Kiosk innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand und komplett niederbrannte. Nach Abschluss der Löscharbeiten mussten die Überreste mittels eines Forstschleppers abgerissen und abgetragen werden, um die restlichen Glutnester zu beseitigen. Das Gebiet um den Brandort wurde abgesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens einhunderttausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neckartenzlingen (ES): Dachisolierung gerät in Brand

Ein Brand im Dachstuhl eines in Sanierung befindlichen, nicht bewohnten Wohnhauses im Drosselweg, hatte am Samstagmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es gegen 12.45 Uhr in Folge eines Funkenfluges im Rahmen von Sanierungsarbeiten in Eigenregie durch den 56-jährigen Eigentümer, zu einer kurzzeitigen Brandentwicklung an einem Teilstück der Dachisolierung. Die hinzugerufene Feuerwehr, welche vorsorglich mit einem größeren Aufgebot an die Einsatzstelle anrückte, konnte den Brand rasch löschen und hierdurch eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr war die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Höhe des Schadens konnte bislang noch nicht genau beziffert werden.

Unterensingen (ES): Kinderdrachen in Hochspannungsleitung geraten

Ein Lenkdrachen hat sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr beim Röhmsee in einer Hochspannungsleitung verfangen. Dieser war zuvor einem Kind am Ortsrand Unterensingen aus der Hand gerutscht. Da die Schnur des Drachens über einem Weg hin, wurde der Bereich durch die Polizei entsprechend abgesperrt. Der hinzugerufene Energieversorger konnte das Spielzeug aus der Leitung bergen. Hierfür musste diese kurzzeitig stromlos geschalten werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Hirrlingen (TÜ): Mit Auto im Vorgarten gelandet

Einen hohen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in der Bergstraße verursacht. Der 20-jährige Lenker eines BMW 316i kollidierte gegen 06.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit der Gartenmauer des Grundstückes an der Einmündung der Rosenstraße. Aufgrund der Kollision löste sich ein Stück der Mauer und wurde durch das Fahrzeug einige Meter geschoben. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt und konnte nach einer Erstuntersuchung durch den Rettungsdienst an der Unfallörtlichkeit verbleiben. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 15000 Euro. Die örtliche Feuerwehr befand sich ebenfalls mit im Einsatz.

Rosenfeld (ZAK): Handfeste Auseinandersetzung bei Veranstaltung

In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 00.40 Uhr in einem Festzelt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Ein 38-jähriger und ein 20-jähriger Mann gerieten zunächst verbal aneinander, was sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei verletzten sich beide Personen leicht. Bei dem Versuch einer unbeteiligten 35-Jährigen, den Streit zu schlichten, erlitt diese im Kopf- und Bauchbereich Verletzungen, die zu einer kurzzeitigen Bewusstlosigkeit führten. Aufgrund dessen wurde sie durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass alle Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol standen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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