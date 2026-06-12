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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der sich am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Stingstraße / Charlottenstraße / Eckenfelder Straße ereignet hat. Ein 73-Jähriger war kurz nach acht Uhr mit seinem Renault Duster auf der Eckenfelder Straße in Richtung Charlottenstraße unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem Saic MG5 eines 34-Jährigen, der sich mit seinem Wagen bereits von der Stingstraße herkommend im Kreisverkehr befand. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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