Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Streitigkeit; Polizeibeamte angegriffen;

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Fußgängerin angefahren

Leicht verletzt wurde eine 25 Jahre alte Fußgängerin, die am Donnerstagnachmittag auf der Fußgängerfurt in der Uhlbergstraße von einem Pkw angefahren wurde. Eine 26-Jährige war gegen 15 Uhr mit ihrem Mercedes GLC auf der Schulstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Uhlbergstraße einbiegen. Dabei übersah sie die rote Ampel und erfasste in der Folge die Frau, die mit ihren beiden Kindern die Uhlbergstraße an der Fußgängerfurt bei Grün überquerte. Während die beiden Kinder unverletzt bleiben, erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen waren aber nicht notwendig. Sachschaden dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden sein. (cw)

Schlaitdorf (ES): Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Hauptstraße ereignet hat. Eine 37-Jährige wollte gegen neun Uhr mit ihrem Kind die Hauptstraße an der Fußgängerfurt überqueren. Als die Fußgängerampel Grün zeigte, lief sie los und wurde auf der Fahrbahn von einem Smart erfasst, dessen 24 Jahre alte Fahrerin die rote Ampel missachtet hatte. Während das Kind unverletzt blieb, erlitt die 37-Jährige derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie konnte nach einer Erstversorgung vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst selbstständig einen Arzt aufsuchen. Sachschaden am Smart war nicht entstanden. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 29-jährige Radfahrerin, die am Donnerstagmittag auf der Alten Landstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur Alten Landstraße verlaufenden Radweg in Richtung Hirschau unterwegs. An der Ausfahrt des dortigen Einkaufsmarkt missachtete sie das für den Radweg geltende Verkehrszeichen, sodass es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Smart Fortwo eines 62-Jährigen kam, der keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Fahrrad wird auf etwa 200 Euro, der Sachschaden am Smart auf rund 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Kamera entrissen

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Rande einer nicht angemeldeten Versammlung auf dem Sternplatz ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Tübingen. Ein 57-Jähriger hatte dort gegen 19 Uhr mit seiner Kamera die Versammlung fotografiert. Als er nach der Aufforderung mehrerer Teilnehmer, damit aufzuhören und sich zu entfernen weiter fotografierte, soll er beleidigt worden sein. Zudem wurde ihm seine Kamera entrissen und in der Folge unterschlagen. Die Versammlung, an der sich rund 80 Personen beteiligten, verlief ansonsten ohne besondere Vorkommnisse. (cw)

Balingen (ZAK): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 26-Jähriger nach einem Vorfall am Freitagmorgen auf der Bahnhofstraße verantworten. Gegen 0.15 Uhr war die Polizei von Passanten alarmiert worden, weil sie vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße eine reglose Person entdeckt hatten. Mit Unterstützung des hinzugezogenen Rettungsdienstes gelang es den alkoholisierten Mann zu wecken, der sofort um sich schlug, nach den Beamten trat und massiv Widerstand leistete. Erst nachdem er mittels Handschließen und Fußfesseln ruhiggestellt werden konnte, konnte er vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert werden. Dabei beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten fortlaufend. Verletzt wurde niemand. Nach einer ärztlichen Untersuchung durfte er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausschlafen und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

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