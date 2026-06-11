PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind angegriffen und missbraucht sowie Frau angegriffen in Nürtingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

In Nürtingen sollen am Mittwochnachmittag (10.06.2026) ein Kind und am Donnerstagmittag (11.06.2026) eine Frau von möglicherweise demselben bislang unbekannten Täter angegriffen worden sein.

Den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war am Mittwoch die 13-Jährige am frühen Nachmittag mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Dabei soll sie von einem unbekannten Mann angegriffen worden sein. In einer angrenzenden Wiese soll es dann zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der 13-Jährigen gekommen sein. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Nürtingen. Nachdem sich das körperlich leicht verletzte Kind zuhause den Eltern offenbart hatte, wurde die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen erfolglos.

Am Donnerstag soll gegen 12.50 Uhr eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem unbekannten Mann offenbar in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen worden sein. Als sich eine weitere Frau näherte, flüchtete der Mann in Richtung Stadtgebiet. Es wurde eine Großfahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, eingeleitet. Die Fahndungsmaßnahmen dauern zur Zeit (Stand 15.45 Uhr) noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 11:28

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche

    Reutlingen (ots) - St. Johann (RT): Mit Auto überschlagen Ein Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen überschlagen. Der 21-jährige BMW-Lenker kam gegen 17.40 Uhr am Ortseingang von Upfingen aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der K 6709 ab und fuhr in ein Grundstück. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Außerdem überschlug sich der BMW, ehe er auf den Rädern zum Stehen kam. ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 13:05

    POL-RT: Nach versuchten Tötungsdelikten in Haft

    Reutlingen (ots) - Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 05.06.2026 / 17.21 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6289004 03.06.2026 / 11.19 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6287486 20.02.2026 / 12.13 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6220788 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Nach dem Polizeieinsatz in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren