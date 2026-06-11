Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind angegriffen und missbraucht sowie Frau angegriffen in Nürtingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

In Nürtingen sollen am Mittwochnachmittag (10.06.2026) ein Kind und am Donnerstagmittag (11.06.2026) eine Frau von möglicherweise demselben bislang unbekannten Täter angegriffen worden sein.

Den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war am Mittwoch die 13-Jährige am frühen Nachmittag mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Dabei soll sie von einem unbekannten Mann angegriffen worden sein. In einer angrenzenden Wiese soll es dann zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der 13-Jährigen gekommen sein. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Nürtingen. Nachdem sich das körperlich leicht verletzte Kind zuhause den Eltern offenbart hatte, wurde die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen erfolglos.

Am Donnerstag soll gegen 12.50 Uhr eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem unbekannten Mann offenbar in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen worden sein. Als sich eine weitere Frau näherte, flüchtete der Mann in Richtung Stadtgebiet. Es wurde eine Großfahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, eingeleitet. Die Fahndungsmaßnahmen dauern zur Zeit (Stand 15.45 Uhr) noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

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