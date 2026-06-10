Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Telefonbetrug: Tatverdächtige in Haft - Kusterdingen (TÜ)

Rems-Murr-Kreis

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs hat die Polizei am Montag (08.06.2026) in Kusterdingen und im Rems-Murr-Kreis zwei mutmaßlich einer Telefonbetrügerbande angehörige Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren festgenommen. Der Mann und die Frau befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den Festnahmen gingen mehrere Anrufe von weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern ab Freitag (05.06.2026) bei einem Kusterdinger Senior voraus, in denen sich die Täter als Polizeibeamte ausgaben. Diese teilten dem Mann die frei erfundene Geschichte mit, dass es in dessen Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Danach forderten die Anrufer den Senior auf, seine Wertgegenstände zum angeblichen Schutz vor den Einbrechern an die Polizei zu übergeben.

Der Senior erkannte den Betrug jedoch und informierte die Polizei. Im weiteren Verlauf ging der Mann mit Unterstützung von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zum Schein auf die Forderungen der Anrufer ein und stellte eine Übergabe der Wertgegenstände in Aussicht. In der Hoffnung auf eine entsprechende Beute begab sich am Montagmittag (08.06.2026) die 21-jährige Abholerin zur Wohnanschrift des Seniors. Die Frau wurde daraufhin von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen im Rems-Murr-Kreis wohnhaften mutmaßlichen Hintermann der Tatverdächtigen. Der 20-Jährige, der die Abholung koordiniert haben soll, wurde noch am selben Abend von Kräften des Polizeipräsidiums Aalen ebenfalls festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden die beiden deutschen Staatsangehörigen am Dienstagnachmittag (09.06.2026) der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide Personen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an.

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