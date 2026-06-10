Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Exhibitionist; Versuchtes Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Dank der rechtzeitigen Verständigung der Polizei ist am Dienstagabend in Storlach ein mutmaßlicher Exhibitionist gefasst worden. Der 58-Jährige soll sich gegen 19.40 Uhr in der Tannenberger Straße einer Frau gegenüber entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Beamten konnten ihn noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet. (ms)

Reutlingen (RT): Versuchtes Raubdelikt

Gegen einen 33-Jährigen ermittelt seit Dienstagmittag die Polizei. Der Mann soll gegen 13.50 Uhr in der Metzgerstraße versucht haben, einer Seniorin deren Jutebeutel mit Lebensmitteln zu entreißen. Durch das Zerren des Tatverdächtigen stürzte die Frau zu Boden und wurde hierbei verletzt. Sie musste nachfolgend von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 33-Jährige, der von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten wurde, wurde vorübergehend festgenommen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der L211 zwischen Bad Urach und Grabenstetten ereignet hat. Die Jugendliche war gegen 20.40 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad Honda in einer Gruppe anderer Motorradfahrer auf der Steige abwärts in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam sie derzeitigen Ermittlungen zufolge wohl wegen eines Fahrfehlers von ihrer Fahrspur ab, fuhr geradeaus über die Gegenfahrspur und prallte dort in die Leitplanken. Während die Fahrerin über die Leitplanken hinweg in die Böschung abgeworfen wurde, wurde ihr Motorrad von der Leitplanke abgewiesen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Golf einer 68-Jährigen. Die Motorradfahrerin musste in der Folge von der Feuerwehr und der Bergwacht aus der steilen Böschung gerettet werden, bevor sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen werden auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Laterne und Mauer kollidiert

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Echterdingen von der Fahrbahn abgekommen. Der 82-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr mit seinem VW die Martin-Luther-Straße und geriet vermutlich aufgrund Sekundenschlafs zunächst auf die Gegenfahrspur. Anschließend querte er die Einmündung der Obergasse und kollidierte mit einer dortigen Straßenlaterne. Diese wurde dadurch vollständig aus dem Boden gerissen und brach durch. In der Folge stieß der Wagen noch gegen eine Gartenmauer. Beim Unfall verletzte sich der Senior ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizeibeamten ein. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 18.500 Euro summieren. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Bissingen (ES): Von Traktor erfasst

Schwere Verletzungen hat ein Mann am Dienstagabend in Bissingen erlitten, als er von seinem Traktor erfasst worden ist. Ersten Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei nach war der 44-Jährige kurz vor 19.30 Uhr in der Breitensteinstraße aus dem landwirtschaftlichen Fahrzeug bei laufendem Motor ausgestiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte der Traktor in einer abfallenden Zufahrt los und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei wurde der Mann von dem Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Es war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Betrunkener Radfahrer verunglückt

Ein betrunkener Radfahrer musste am Dienstagabend nach einem Sturz in der Tübinger Jakobsgasse in eine Klinik eingeliefert werden. Der 71-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit einem Mountainbike unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung zu Fall kam. Der Senior erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Ein Alkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Gegen ihn wurde in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (ms)

Mössingen (TÜ): Vorrang missachtet

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 73-Jähriger am Dienstagnachmittag auf dem Nordring verursacht hat. Der Mann wollte gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes GLK von einem Parkplatz nach links in Richtung Kreisverkehr in den Nordring einfahren. Dabei übersah er einen auf dem Nordring vom Kreisverkehr herfahrenden Ford Mustang. Dessen 34 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. Er konnte aber nach einer ambulanten Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Farbschmierer ertappt

Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte ein 22-Jähriger am Donnerstagnachmittag von der Polizei dabei ertappt werden, als er die Wand der Brückenunterführung der Schmiedtorbrücke in der Rümelinstraße mit Farbe besprühte. Die Zeugin hatte den Mann bei seinem Treiben beobachtet, richtig reagiert und sofort die Polizei alarmiert. Dieser war beim Eintreffen der Beamten immer noch dabei die Brückenwand auf einer Fläche von rund 2,5 qm zu beschmieren. Er wurde vorläufig festgenommen und seine Spraydosen beschlagnahmt. Der 22-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt nicht nur einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern dürfte auch für die Beseitigung seiner Schmierereien zur Rechenschaft gezogen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Ob er für weitere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen aufgenommen hat. (cw)

Albstadt (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagmittag auf der K 7151 gekommen. Kurz vor 14 Uhr war ein 16-Jähriger mit einem Kleinkraftrad auf der abschüssigen Kreisstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Hierbei touchierte er den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Peugeot, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Jugendliche zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 7.000 Euro. Das Zweirad war nicht mehr fahrtauglich. Zur Reinigung der Fahrbahn von Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

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