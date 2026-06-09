PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Brandstiftung in Reutlinger Umspannwerk: Landeskriminalamt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Medieninformation des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und der Generalstaatsanwaltschaft Baden-Württemberg

Ergänzung zur Pressemitteilung des LKA BW vom 08.06.2026, 19.46 Uhr, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6290478

Vor dem Hintergrund der bisherigen vorläufigen Ermittlungsergebnisse gehen das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum Baden-Württemberg (SAT BW), inzwischen davon aus, dass der Brand im Umspannwerk "Reutlingen-West" am gestrigen Montag, 8. Juni 2026, durch Brandstiftung herbeigeführt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände des Umspannwerks eingedrungen, um dort an mehreren Stellen Brände zu legen. Hierbei soll Brandbeschleuniger verwendet worden sein.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das die polizeilichen Ermittlungen im betreffenden Verfahren führt, bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise, wenn Angaben zu folgenden Fragen gemacht werden können:

   - Wer hat in der Nacht von Sonntag (7. Juni 2026) auf Montag (8. 
     Juni 2026) im Bereich des "Umspannwerkes Reutlingen-West" 
     (Markwiesenstraße) in Reutlingen, im oder um das Industriegebiet
     Reutlingen-Betzingen ("Mark West") sowie dem angrenzenden 
     Waldgebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Zeugenhinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 0711 5401-3360 und per E-Mail unter STUTTGART.LKA.EG-FISCHER.HINWEISE@POLIZEI.BWL.DE entgegen.

Etwaige Video- oder Bildaufnahmen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Umspannwerkes und dem Industriegebiet Reutlingen-Betzingen gefertigt wurden, können über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://bw.hinweisportal.de an das Landeskriminalamt übermittelt werden.

Zusatzinformation: Das Ermittlungsverfahren wird beim Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geführt, da es sich um ein Ermittlungsverfahren mit herausgehobener Bedeutung handelt und der Tat, wegen der ermittelt wird, möglicherweise eine extremistische Motivation zugrunde liegt. Im seit Anfang des Jahres 2025 bestehenden Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft sind sechs Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte sowie ein Leitender Oberstaatsanwalt tätig. Dieses arbeitet eng mit dem Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum (SAT BW) beim Landeskriminalamt zusammen, das die polizeilichen Ermittlungen im betreffenden Verfahren übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart
Pressestelle
Oberstaatsanwalt Robin Schray
E-Mail: Pressestelle@genstastuttgart.justiz.bwl.de
Telefon: 0711 212-2814

Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Pressestelle
Jürgen Glodek
E-Mail: pressestelle-lka@polizei.bwl.de
Telefon: 0711 5401-2044


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 16:41

    POL-RT: Einbruch

    Reutlingen (ots) - Neuhausen (ES): Einbrecher unterwegs Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in der Bismarckstraße in Neuhausen sein Unwesen getrieben. In der Nacht zum Dienstag gelangte der Unbekannte in der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere eines Wohnhauses. Dort durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. In der vergangenen ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:25

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt; Heckenbrand

    Reutlingen (ots) - Radfahrer zu Fall gebracht Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag am Oskar-Kalbfell-Platz von einem Auto erfasst worden. Gegen 17.45 Uhr wollte eine 52-jährige Fiat-Lenkerin mit ihrem Wagen die dortige Tiefgaragenausfahrt verlassen und hielt an der Stopp-Stelle an. Beim Anfahren übersah sie einen 70 Jahre alten Radler auf der Fahrradstraße, worauf dieser vom Auto touchiert wurde. Der Senior stürzte ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 06:57

    POL-RT: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 08.06.2026 / 16.35 Uhr - Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Stuttgart veröffentlicht.

    Reutlingen (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Zeugen und Geschädigte gesucht Stuttgart- Süd /- Bernhausen Polizeibeamte haben am Sonntag (07.06.2026) in Bernhausen gegen 16.45 Uhr einen mutmaßlich 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren