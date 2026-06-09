Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt; Heckenbrand

Reutlingen (ots)

Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag am Oskar-Kalbfell-Platz von einem Auto erfasst worden. Gegen 17.45 Uhr wollte eine 52-jährige Fiat-Lenkerin mit ihrem Wagen die dortige Tiefgaragenausfahrt verlassen und hielt an der Stopp-Stelle an. Beim Anfahren übersah sie einen 70 Jahre alten Radler auf der Fahrradstraße, worauf dieser vom Auto touchiert wurde. Der Senior stürzte über die Motorhaube zu Boden und wurde verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (mr)

Reutlingen (RT): Senior betrogen (Warnhinweis)

Ein Senior aus Reutlingen ist am Samstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich ein Krimineller als Polizeibeamter aus und gaukelte dem Mann die frei erfundene Geschichte von einer teilweise festgenommenen Einbrecherbande vor. Bei den angeblich festgenommenen Tätern sei man auf die Daten des Seniors gestoßen, weshalb auch bei diesem ein Überfall drohe. Im weiteren Verlauf erschien ein Komplize des Anrufers bei dem Senior und nahm unter dem Vorwand einer notwendigen Spurensicherung dessen Gold und Schmuck an sich. Mit den Wertgegenständen entfernte sich der Kriminelle anschließend. Am Montag erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Münsingen (RT): In Gegenverkehr geraten

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend auf der Seeburger Steige gekommen. Ein 21-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit einem BMW xDrive auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Rechtskurve auf nasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit dem VW Golf eines 76 Jahre alten Mannes zusammen. Ersten Erkenntnissen nach blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Vorsorglich waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Zwiefalten (RT): Unfall auf Kreisstraße

Auf der K 6745 ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin mit einem Transporter kollidiert. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 22-Jährige gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße von Upflamör herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie ersten Erkenntnissen zufolge zu weit nach links und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Sprinter zusammen, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt. Für sie kam ein Rettungswagen an die Unfallstelle. (mr)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Gegen 17 Uhr wollte ein 64-jähriger Opel-Lenker von der Ausfahrt eines Einkaufszentrums nach rechts in die Weilstraße einbiegen und übersah hierbei einen von rechts auf dem Gehweg heranfahrenden Zehnjährigen auf einem Fahrrad. Bei der Kollision wurde der Junge nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um ihn. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt mehrere hundert Euro. (mr)

Esslingen (ES): Kind nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 18.30 Uhr befuhr ein 75 Jahre alter Mann mit einem VW die Talstraße und wollte nach links in die Reinhold-Krauß-Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, zwölfjährigen Radfahrer. Der Junge stürzte anschließend zu Boden. Aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen musste das Kind vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden an den Fahrzeugen mit circa 3.100 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Heckenbrand

In die Uhlandstraße sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatte aus noch unbekannter Ursache eine Hecke Feuer gefangen und brannte auf einer Länge von mehreren Metern ab. Auch ein benachbartes Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Hochdorf (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Montagmittag bei Hochdorf gekommen. Kurz nach 12.30 Uhr war ein Senior mit einem Audi auf der L 1201 von Reichenbach herkommend unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt geriet er wohl aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW einer 51-Jährigen. Beide Personen wurden beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf 40.000 Euro summieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der L 1201 erforderlich. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Frickenhausen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf einem Feldweg zur Verlängerung des Eichbühlwegs ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge hatte der 84-jährige Fahrer eines VW Golf zunächst angehalten und war aus dem Fahrzeug ausgestiegen. In der Folge muss sich der VW in Bewegung gesetzt haben und rollte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann, welcher frontal durch das Fahrzeug erfasst wurde, tödlich verletzt. Eine Zeugin fand das Fahrzeug auf der Wiese vor und wählte den Notruf. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (nf)

Neidlingen (ES): In unwegsamen Gelände gestürzt

Ein verunglückter Radfahrer musste am Montagmittag von der Bergwacht gerettet werden. Der 77 Jahre alte Mann war gegen 12.15 Uhr mit einem Trekkingrad auf der alten Neidlinger Steige unterwegs. Ersten Ermittlungen nach stürzte der Senior aufgrund Bodenunebenheiten und erlitt Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte. Da sich die Unglücksstelle in steilem Gelände befand, musste der Verletzte von der Bergwacht erstversorgt und zu einem nahegelegenen Wanderparkplatz gebracht werden. Dort übernahm ihn der Rettungsdienst und transportierte den 77-Jährigen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Unfall auf der B 28

Die B 28 musste am Montagabend aufgrund eines Verkehrsunfalls für etwa zwei Stunden in Richtung Reutlingen gesperrt werden. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 18.15 Uhr mit einem BMW die Bundesstraße. Zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Betzingen kam der Mann mit seinem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ins Schleudern. Sein Pkw kollidierte daraufhin mit der Leitplanke und wurde über beide Fahrspuren zurückgeschleudert. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei weitere Autos leicht beschädigt. An dem BMW war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden anderen Fahrzeugen sowie der Leitplanke belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Der Unfallverursacher wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Mann war augenscheinlich unverletzt geblieben. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Weiterhin war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Kurz nach 20 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Feststellungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Montagvormittag auf der B464 zwischen Dettenhausen und Tübingen gewesen sein. Der 42-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit seiner Kawasaki ZX 99 C von Dettenhausen in Richtung K6912 unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierdurch wurde er schwer verletzt, sodass er mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Balingen (ZAK): Kollision unter Radfahrern

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern hat sich am Montagnachmittag in Engstlatt ereignet. Gegen 16.15 Uhr war ein 64-jähriger Rennradfahrer auf der Meisterstraße unterwegs und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand an der Einmündung mit der Veilchenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, zehnjährigen Radlers. Nach der Kollision stürzten beide Personen zu Boden und wurden verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung noch ins Krankenhaus gebracht, das Kind vor Ort versorgt. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den Rädern auf schätzungsweise 6.000 Euro belaufen. (mr)

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