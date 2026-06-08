Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl; Firmeneinbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Geld aus Kasse entwendet

Ein Selbstbedienungshäuschen in Kirchheim hat am Sonntagmittag ein Einbrecher ins Visier genommen. Gegen 13.05 Uhr gelang es dem bislang unbekannten Täter, die Kasse des Geschäfts in der Vordere Straße gewaltsam zu öffnen. Abgesehen hatte er es offenbar ausschließlich auf Bargeld. Aus der Kasse entnahm der Einbrecher das vorhandene Geld und machte sich anschließend wieder aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Kirchheim (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Kirchheimer Heinkelstraße ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis elf Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in das Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lenningen (ES): Mountainbiker verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Mountainbiker bei einem Sturz am Sonntagnachmittag erlitten. Der 58-Jährige befuhr gegen 15 Uhr die Oberlenninger Steige von Krebsstein herkommend bergabwärts in Richtung Oberlenningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann zu Fall. Ein entgegenkommender Radfahrer kümmerte sich um den Verunglückten und verständigte den Rettungsdienst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Leinfelden erlitten. Ein 57-Jähriger war gegen 14.10 Uhr mit einem VW Golf auf der Stuttgarter Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Rohrer Straße / Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 32 Jahre alten Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Durch die Kollision stürzte der Biker zu Boden und verletzte sich. Seine Sozia zog sich ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen zu. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ms)

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