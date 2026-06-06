Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub, Illegales Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfälle, vermisstes Kind aufgefunden

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Dreijähriger Bub auf Abwegen

Einen glücklichen Ausgang hatte die Suche nach einem vermissten 3-jährigen Jungen am Freitagnachmittag im Metzinger Ortsteil Neuhausen. Gegen 15.15 Uhr hatte der Vater des Jungen Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sein Sohn etwa 20 Minuten zuvor von der Wohnanschrift weggelaufen war. Die Suche der Eltern war bis dato erfolglos verlaufen. Im Verlauf der polizeilichen Suchmaßnahmen im Bereich der Lange Straße, bei welchen neben Beamten des Polizeireviers Metzingen auch die Polizeihundeführerstaffel eingesetzt war, konnte durch Anwohner im Beisein einer Streifenbesatzung Klopfgeräusche aus einem großes Saftfass in einem nahegelegenen Getränkemarkt festgestellt werden. Der vermisste 3-Jährige war zuvor offensichtlich über eine Leiter in das glücklicherweise leere 5000 Liter-Fass gestiegen, wo sein Abenteuerspaziergang geendet hatte. Er konnte letztlich wohlbehalten seinen Eltern übergeben werden.

Bad Urach (RT): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leichtverletztem Teenager

Unachtsamkeit dürfte ersten Erkenntnissen zu Folge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am späten Freitagnachmittag gegen 17.25 Uhr in der Neuffener Straße in Bad Urach ereignet hat. Die 50-jährige Fahrerin eines VW T-Cross befuhr zu diesem Zeitpunkt die Neuffener Straße von Hülben kommend in Fahrtrichtung Bad Urach. Aufgrund einer kurzzeitigen Ablenkung kollidierte sie nahezu ungebremst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes AMG. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Mercedes. Der 15-jährige Beifahrer des VW erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die 50-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der VW T-Cross war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 50.000 Euro.

Münsingen (RT): Jugendlicher beraubt

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen eine 19-Jährige und ihren 18-jährigen Begleiter, nachdem beide am Freitagabend auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und ihn beraubt haben sollen. Beim derzeitigen Ermittlungsstand hielt sich der 15-jährige Geschädigte gegen 18.10 Uhr im Bereich des Busbahnhofs Münsingen auf, als die beiden Beschuldigten hinzu kamen und unter Vorhalt eines Messers Geld von ihm forderten. Da der 15-Jährig dies verweigerte, schlugen und traten die beiden Tatverdächtigen auf den Jugendlichen ein. Zudem entwendete die 19-Jährige Täterin Kleidungsstücke und eine niedrige Summe Geld von dem 15-Jährigen. Ein hinzugekommener unbeteiligter 21-Jähriger ging dazwischen und trennte die Beteiligten, während ein weiterer Zeuge die Polizei über Notruf verständigte. Die beiden Beschuldigten konnten durch die hinzugerufenen Beamten im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der 19-Jährigen konnte das zuvor entwendete Raubgut aufgefunden werden. Aufgrund ihres Zustands musste sie nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und stationär aufgenommen werden. Der 18-Jährige Beschuldigte wurde nach Beendigung der Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen und musste durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Esslingen (ES): Autofahrerin erheblich alkoholisiert

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend aufgrund einer Alkoholisierung von über 3,5 Promille in Esslingen ihren Führerschein abgeben müssen. Zunächst war die Polizei telefonisch gegen 19.30 Uhr darüber informiert worden, dass eine Frau alkoholisiert in einem Einkaufsmarkt in Esslingen in der Weilstraße aufgefallen und anschließend mit ihrem Pkw VW Golf vom Parkplatz weggefahren sei. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte die 55-jährige VW-Lenkerin gegen 19.50 Uhr mit ihrem Fahrzeug im Bereich es Eglisweg festgestellt und kontrolliert werden. Da die 55-jährige VW-Lenkerin im Verlauf der Kontrolle deutliche Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Atemalkoholtest mit ihr durchgeführt. Aufgrund des hierbei festgestellten Alkoholwerts wurde gegen die 55-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein sichergestellt. Letztlich musste sich die Golf-Fahrerin noch einer Blutentnahme unterziehen.

Esslingen (ES): Illegales Kraftfahrzeugrennen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt derzeit unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gegen zwei 19 und 37 Jahre alte Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 0.10 Uhr konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen einen Seat Ibiza und einen Ford Mustang im Bereich der Hirschlandstraße feststellen, als diese sich augenscheinlich ein Rennen lieferten und mit ihren Fahrzeugen in Richtung Rotenackerstraße fuhren. Als die beiden Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollten, fuhr der Seat in Richtung Rotenackerstraße davon, während der 37-jährige Fahrer des Ford Mustang zunächst in Richtung Hochschule fuhr, sein Fahrzeug in der Flandernstraße abstellte und dann fußläufig flüchtete. Beide Fahrzeugführer konnten jedoch im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen zeitversetzt festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Mustang-Fahrer derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auch der Seat Ibiza des 19-Jährigen konnte im weiteren Verlauf im nahegelegenen Goerdelerweg geparkt festgestellt werden. Der 37-jährige Mustang-Fahrer und ein Begleiter der beiden Männer gelangen nun zur Anzeige, da sie den 19-Jährigen mit Falschaussagen zu decken versuchten. Dessen Mobiltelefon wurde zudem als Beweismittel im Strafverfahren beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tathandlungen dauern an.

Filderstadt (ES): Kurioser Unfallhergang

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Tübinger Straße in Filderstadt ereignet hat. Ein 22-jähriger Opel-Lenker befuhr die Tübinger Straße von Plattenhardt kommend in Richtung Bernhausen, woraufhin es zu einem Verkehrsunfall kam, den der 22-Jährige selbst bei der Polizei meldete. Später äußerte er jedoch, nichts zum eigentlichen Unfall sagen zu können. An seinem Fahrzeug waren entlang der rechten Fahrzeugseite diverse Beschädigungen feststellbar. Über den Beifahrer des Unfallverursachers konnten ebenfalls keine Angaben zum Unfallhergang gewonnen werden, da dieser nach eigenen Angaben zum Unfallzeitpunkt geschlafen habe. Im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme konnten jedoch auffällige Beschädigungen im Bankett sowie am Verkehrsgitter im Bereich des dortigen Kreisverkehrs festgestellt werden, die mit den Beschädigungen am Fahrzeug des 22-jährigen korrespondierten. Der Spurenlage zu Folge muss der 22-jährige mit seinem Opel kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen sein, befuhr dann wieder die Tübinger Straße und kam letztlich an einer Fußgängerfurt erneut von der Fahrbahn ab. Da der 22-jährige im Rahmen der Unfallaufnahme über medizinische Probleme klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Eine weiterführende medizinische Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht notwendig. Am nicht mehr fahrbereiten Opel des 22-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Sachschaden am Bankett und an dem Verkehrsgitter beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 1.000 Euro. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Esslingen.

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer während Fahrstunde gestürzt

Mit einem Kraftrad der Marke Yamaha ist ein 32-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend während seiner Fahrstunde auf einem Parallelweg zur B 27 im Bereich der Straße Vor dem Großholz gestürzt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf einem abgelegenen Asphaltweg unterwegs, als er sich bei der Durchführung einer Gefahrenbremsung in Gegenwart seines Fahrlehrers aufgrund eines eigenverschuldeten Fahrfehlers überschlug. Durch den Sturz zog sich der Fahrschüler, trotz getragener Schutzkleidung, schwere Verletzungen im Gesicht zu. Nach einer medizinischen Erstbehandlung vor Ort verbrachte der verständigte Rettungsdienst den verletzten 32-Jährigen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht.

Albstadt (ZAK): Ausgebrannter Pkw

Wegen eines Fahrzeugbrandes im Bereich der L 433 zwischen Albstadt-Ebingen und Meßstetten sind sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei am Freitagabend ausgerückt. Der 45-jährige Fahrer eines 16 Jahre alten Renault Megane hatte gegen 21 Uhr während der Fahrt in Richtung Meßstetten Motorprobleme festgestellt und sein Fahrzeug in eine Haltebucht gelenkt. Hier geriet das Fahrzeug schnell in Vollbrand. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer konnten das Fahrzeug jedoch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Pkw brannte im weiteren Verlauf in der Haltebucht vollständig aus. Da auslaufendes Benzin ins Erdreich gelangt war, wurde das zuständige Umweltamt verständigt. In der Folge musste die Straßenmeisterei Albstadt Teile des Erdreichs abtragen. Aufgrund der Lösch- und Erdarbeiten musste die L 433 bis Mitternacht zeitweise voll gesperrt werden. Der ausgebrannte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden an dem betagten Pkw wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

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