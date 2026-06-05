Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandstiftung an Anhänger, Brand in Firma, Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Brandstiftung an Fahrzeuganhänger

Zu einem Fahrzeugbrand ist es in der Nacht auf Freitag in der Schönbergstraße in Ostfildern gekommen. Gegen 3.15 Uhr setzte vermutlich ein bislang Unbekannter die Plane eines Anhängers in Brand. Hierdurch schmolz nicht nur ein Teil der Plane, sondern auch das Schutzblech über dem Reifen. Die tropfende Masse löste einen Reifenplatzer aus, woraufhin eine Druckwelle das Feuer löschte. Ein Eingreifen der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausrückte, war nicht mehr notwendig. Der Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Albstadt (ZAK): Brand in Firma

Am frühen Freitagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Unter dem Malesfelsen in Ebingen ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 4.50 Uhr in einer dortigen Firma eine Maschine in Brand. Durch Mitarbeiter wurde das Feuer umgehend gelöscht. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Weilen unter den Rinnen (ZAK): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Stellestraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Kriminelle, kurz nach zwei Uhr, über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Ob er auf seiner Suche nach Stehlenswertem dort fündig geworden ist, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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