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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.06.2026/11.19 Uhr

Der 36-jährige mutmaßliche Tatverdächtige, nach dem die Kriminalpolizei nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in einer städtischen Unterkunft fahndet, konnte am Freitagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Gegen 14.45 Uhr war ein Hinweis bei der Polizei eingegangen, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in der Oberamteistraße aufhalten könnte. In der Folge wurden die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen eingeleitet, zu denen im weiteren Verlauf auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen wurden. Der Gesuchte, der noch versuchte, durch einen Sprung aus einem Fenster zu flüchten, konnte nachfolgend widerstandslos festgenommen werden. Es wird am kommenden Montag nachberichtet. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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