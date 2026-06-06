Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Mädchen

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.06.2026, 0 Uhr:

Das 14-jährige Mädchen, nach dem die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften seit Dienstag, 02.06.2026, gefahndet hat, ist am Samstagmorgen wohlbehalten angetroffen worden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell