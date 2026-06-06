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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Mädchen

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.06.2026, 0 Uhr:

Das 14-jährige Mädchen, nach dem die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften seit Dienstag, 02.06.2026, gefahndet hat, ist am Samstagmorgen wohlbehalten angetroffen worden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Alexander Schwarz

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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