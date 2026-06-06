POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Mädchen
Reutlingen (ots)
Dettingen/Erms (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.06.2026, 0 Uhr:
Das 14-jährige Mädchen, nach dem die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften seit Dienstag, 02.06.2026, gefahndet hat, ist am Samstagmorgen wohlbehalten angetroffen worden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
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