PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliches Mitglied einer überregional agierenden Betrügerbande auf frischer Tat festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein mutmaßliches Mitglied einer überregional agierenden Betrügerbande, die sich auch im hiesigen Raum als Polizeibeamte ausgegeben und so versucht haben sollen, einen Senior um sein Vermögen zu bringen, ist am Mittwochabend in Reutlingen von der Polizei festgenommen worden. Der 25 Jahre alte Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein 81-jähriger Reutlinger hatte im Laufe des Mittwochs einen Anruf eines Betrügers erhalten, der sich als angeblicher Kriminalbeamter ausgab und ihm die frei erlogene Geschichte, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und einer der Täter noch auf der Flucht sei, erzählte. In der Folge soll er den Senior nach seinem Vermögen und seinen Wertsachen ausgefragt haben. Der 81-Jährige, der Verdacht schöpfte und die Betrugsmasche erkannte, alarmierte in der Folge die Polizei. Als der mutmaßliche Betrüger später bei dem Mann erschien, um die vermeintliche Beute entgegenzunehmen, schlugen die Fahnder zu und nahmen den 25-Jährigen noch in unmittelbar Tatortnähe fest. Auch sein Fahrzeug konnte in der Folge aufgefunden und sichergestellt werden.

Der polizeibekannte Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setze ihn in Vollzug. Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Taten sowie zu den Mittätern dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 12:00

    POL-RT: Körperverletzungsdelikte; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Brand; Einbrüche

    Reutlingen (ots) - Senior bei Streit mit Jugendlichen verletzt Ein 81-Jähriger ist am Samstagabend aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit einer noch unbekannten Substanz besprüht worden. Gegen 21.00 Uhr kam es im Bus der Linie 22 auf der Lederstraße zu einem verbalen Streit zwischen dem später Verletzten und der noch unbekannten Gruppe. Dem 81-Jährigen wurde ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 07:12

    POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Mädchen

    Reutlingen (ots) - Dettingen/Erms (RT): Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.06.2026, 0 Uhr: Das 14-jährige Mädchen, nach dem die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften seit Dienstag, 02.06.2026, gefahndet hat, ist am Samstagmorgen wohlbehalten angetroffen worden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Hinweis an die Redaktionen: Wir ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren