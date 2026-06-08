Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliches Mitglied einer überregional agierenden Betrügerbande auf frischer Tat festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein mutmaßliches Mitglied einer überregional agierenden Betrügerbande, die sich auch im hiesigen Raum als Polizeibeamte ausgegeben und so versucht haben sollen, einen Senior um sein Vermögen zu bringen, ist am Mittwochabend in Reutlingen von der Polizei festgenommen worden. Der 25 Jahre alte Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein 81-jähriger Reutlinger hatte im Laufe des Mittwochs einen Anruf eines Betrügers erhalten, der sich als angeblicher Kriminalbeamter ausgab und ihm die frei erlogene Geschichte, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und einer der Täter noch auf der Flucht sei, erzählte. In der Folge soll er den Senior nach seinem Vermögen und seinen Wertsachen ausgefragt haben. Der 81-Jährige, der Verdacht schöpfte und die Betrugsmasche erkannte, alarmierte in der Folge die Polizei. Als der mutmaßliche Betrüger später bei dem Mann erschien, um die vermeintliche Beute entgegenzunehmen, schlugen die Fahnder zu und nahmen den 25-Jährigen noch in unmittelbar Tatortnähe fest. Auch sein Fahrzeug konnte in der Folge aufgefunden und sichergestellt werden.

Der polizeibekannte Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setze ihn in Vollzug. Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Taten sowie zu den Mittätern dauern an. (cw)

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