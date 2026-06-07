Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Brand; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Senior bei Streit mit Jugendlichen verletzt

Ein 81-Jähriger ist am Samstagabend aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit einer noch unbekannten Substanz besprüht worden. Gegen 21.00 Uhr kam es im Bus der Linie 22 auf der Lederstraße zu einem verbalen Streit zwischen dem später Verletzten und der noch unbekannten Gruppe. Dem 81-Jährigen wurde dann unvermittelt mit einer Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Die Jugendlichen flüchteten in der Folge zu Fuß in Richtung der Wilhelmstraße. Eine Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Der 81-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Altdorf (ES): Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw

Ein schwer verletzter Kraftradfahrer, eine leichtverletzte Insassin eines Pkw und ein Sachschaden in Höhe von etwa 36.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 1233 bei Altdorf ereignet hat. Ein 16-jähriger Lenker eines Leichtkraftrads befuhr gegen 14.30 Uhr die K 1233 von Altdorf kommend in Richtung der K 1231. Kurz nach dem Sportgelände Altdorf bog er mit seinem Zweirad nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ein. Hierbei übersah er offenbar einen BMW 3er, welcher zum selben Zeitpunkt auf der K 1233 in Fahrtrichtung Altdorf unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront des BMW und der rechten Fahrzeugseite des Leichtkraftrads, woraufhin der 16-Jährige zunächst auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen wurde und im weiteren Verlauf im Grünstreifen zur Unfallendlage kam. Er erlitt hierbei schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Eine 43 Jahre alte Mitfahrerin im Pkw erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, der 25-jährige BMW-Lenker blieb unverletzt. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit zwei Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, befand sich die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften am Unfallort. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Am Leichtkraftrad beträgt die Höhe des Sachschadens etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Sachverständiger angefordert. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

Nürtingen (ES): Zwei Unfälle verursacht - zwei Mal unerlaubt vom Unfallort entfernt

Gleich zwei Mal unerlaubt vom Unfallort geflüchtet ist am späten Samstagabend ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer in Nürtingen. Der Mann befuhr mit seinem Mercedes-Benz CLA gegen 23.15 Uhr zunächst die Bahnhofstraße. Hier touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Lupo. Obwohl an dem VW ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, verließ der 55-Jährige unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Wenige Minuten später kam es auf dem Areal eines Schnellrestaurants in der Weberstraße erneut zu einem Verkehrsunfall, wobei der 55-Jährige mit seinem Mercedes auf einen vor ihm stehenden Audi SQ 8 auffuhr und hierbei einen Sachschaden von rund 8.000 Euro verursachte. Auch hier verließ er die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Mercedes antreffen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund des hierbei festgestellten Atemalkohols wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dettingen unter Teck (ES): Einbruch in Sozialeinrichtung

In der Zeit von Freitag auf Samstag ist in eine Werkstatt in der Kelterstraße eingebrochen worden. Wie einem Verantwortlichen am Samstag aufgefallen ist, drangen die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, über eine eingeschlagene Fensterscheibe gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten es, wobei sie Bargeld entwendeten. Während der Tatausführung wurden zudem mehrere Türen, Fenster und Schränke beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartailfingen (ES): Fahrradfahrer prallte gegen Mauer

Am Samstagmittag ist es im Drosselweg zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligt gestürzten Radfahrer gekommen. Der 15-Jährige verlor gegen 13.40 Uhr auf der stark abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Fahrrad, kam nach rechts von der Straße ab und prallte hierbei gegen eine Betonmauer. Nach der Erstversorgung durch den hinzugerufenen Notarzt, wurde der schwerverletzte Jugendliche mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unterensingen (ES): Pkw überschlagen

In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 00.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Unterensingen und Nürtingen gekommen. Eine 27-Jährige fuhr in ihrem BMW Cabrio gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin auf der Nürtinger Straße in Richtung Einmündung K1220. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der BMW nach rechts in den leicht abschüssigen Grünstreifen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, bevor es auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Die 18-Jährige, die nach aktuellem Stand unverletzt blieb, konnte sich eigenständig aus dem BMW befreien. Gemeinsam mit hinzugekommenen Ersthelfern gelang es ihr, die 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Pkw zu befreien. Die beiden Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, anschließend wurde die 27-Jährige mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes für die weitere Versorgung in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Filderstadt (ES): Mit Schlagstock zugeschlagen

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am späten Samstagabend hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Gegen 23.40 Uhr befanden sich die 20 und 23 Jahre alten Geschädigten zu Fuß in der Friedenstraße auf Höhe des dortigen Friedhofs, als sie auf zwei unbekannte männliche Personen trafen. Aus bislang ungeklärter Ursache griffen die beiden Unbekannten die Geschädigten an und verletzten sie durch Schläge mit einem Schlagstock mutmaßlich leicht, bevor sie noch vor Eintreffen der zwischenzeitlich verständigen Polizei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zur Behandlung der Verletzten war der Rettungsdienst vor Ort tätig. Die beiden Täter werden beschrieben als circa 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und trugen zur Tatzeit schwarze Kleidung.

Plochingen (ES): Mutmaßlich vergessene Kerze löste Brand aus

Die Meldung über einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch hat am Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte in einem Mehrparteienhaus in der Urbanstraße geführt. Gegen 16.00 Uhr berichtete ein aufmerksamer Bewohner, dass in der Nachbarwohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte und es nach Rauch roch. Nachdem sich die verständigte Feuerwehr Zutritt zu der betreffenden Wohnung verschafft hatte, konnte sie das Feuer rasch löschen. Der 55 Jahre alte Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend und konnte im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr wieder in seine Wohnung zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, welche auf eine fahrlässige Brandstiftung durch eine vergessene brennende Kerze hindeuten.

Deizisau (ES): Einbruch in Restaurant

Ein Restaurant in der Straße Riederwiesen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von Einbrechern heimgesucht worden. Wie am Samstagvormittag bekannt wurde, verschafften sich die Unbekannten über eine aufgehebelte Tür und ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Brand

An einem Holzunterstand vor einem Gebäude in der Ludwigstraße ist es am Samstagmorgen zu einem Brand gekommen. Gegen 07.15 Uhr bemerkte ein Zeuge die Flammen, welche bereits drohten auf die angrenzenden Bäume und das Gebäude überzugreifen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten mehrere Personen durch erste Löschmaßnahmen eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern, bevor die Feuerwehr den Brand schließlich löschte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Rosenfeld (ZAK): Täter nach Aufbruch von Verkaufsstand festgenommen

Nach dem Aufbruch eines Verkaufsstands am frühen Sonntagmorgen hat das Polizeirevier Balingen einen raschen Fahndungserfolg verzeichnen können. Gegen 03.00 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass er beobachten konnte, wie ein zunächst unbekannter Täter sich an einem Verkaufsautomaten für Lebensmittel, der vor einem Gebäude im Falltorweg aufgestellt war, zu schaffen gemacht und die darin befindliche Geldkassette entwendet hatte. Anschließend flüchtete der Täter in einem Pkw, wobei der Zeuge das Kennzeichen ablesen konnte. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Balingen das betreffende Fahrzeug wenig später im Stadtgebiet Geislingen fest, wobei der 24-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnte. In seinem Pkw konnten neben dem Tatmittel auch das Diebesgut und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

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