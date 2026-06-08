Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfall, Brand

Reutlingen (ots)

Einbruch in Juweliergeschäft

In der Oberamteistraße hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, drang der Unbekannte gewaltsam in ein dortiges Juweliergeschäft ein und entwendete Schmuck. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Sonntagvormittag auf der Ortsdurchfahrt von Ofterdingen (B 27) ereignet. Gegen 10.50 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Betonfundamente teilweise herausgerissen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ebenso die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte Beifahrerin im Alter von 71 Jahren. Eine weitere 38-jährige Frau im Auto wollte sich aufgrund leichter Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf 15.000 Euro belaufen. Der Renault musste zudem mit einem Kran abgeschleppt werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Brand in Firma

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand am Montagmorgen in einer Firma in der Stettener Straße gewesen sein. Gegen 8.40 Uhr war es in einer Kompensationsanlage zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Allerdings verteilte sich der Rauch und in der Folge auch der Rauchgasniederschlag durch die Lüftungsanlage im ganzen Gebäude. Vorsichtshalber war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Mitarbeitern vor Ort. Verletzt wurde aber niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge, insbesondere wegen des Rauchgasniederschlags auf rund 20.000 Euro summieren. (cw)

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