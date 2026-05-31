Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 30. Mai 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 257-mal alarmiert. Das entspricht dem höchsten Einsatzaufkommen seit Beginn dieser Woche. In 67 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 51 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde fünfmal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurden im selben Zeitraum zu 12 Brandeinsätzen, 20 Hilfeleistungen sowie einem Fehlalarm durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert. Die Zahl der Brandeinsätze bleibt damit auf einem hohen Niveau. Insbesondere in der vergangenen Nacht mussten die Einsatzkräfte nahezu pausenlos von einer Einsatzstelle zur nächsten fahren.

Tierrettung an der St.-Martins-Kirche

Wann? 30. Mai 2026, 10:48 Uhr - 12:14 Uhr

Wo? Stauffenbergallee, Albertstadt

Passanten informierten die Feuerwehr über einen offensichtlich hilflosen Turmfalken an einem Kirchengebäude. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Besatzung eingewiesen. Der Vogel befand sich in einer Dachkehle auf der Nordseite des Kirchendaches hinter dem Nordportal in einer Höhe von etwa 15 Metern und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien.

Zur Erkundung wurde zunächst die Drehleiter in Stellung gebracht. Bei der näheren Untersuchung stellte sich heraus, dass der Turmfalke mit einem Bein zwischen einem Blitzableiter und dem Dachblech eingeklemmt war. Ein Mitarbeiter des Gerätewagens Tierrettung wurde daraufhin mit Absturzsicherung ausgerüstet und fuhr gemeinsam mit der Drehleiterbesatzung zur Einsatzstelle am Dach auf.

Dem Team gelang es, den Greifvogel schonend aus seiner Zwangslage zu befreien. Anschließend wurde der Turmfalke in einem Transportkorb gesichert und zur weiteren Untersuchung und Versorgung in eine Wildvogelauffangstation gebracht.

Der Vogel überstand die Rettungsaktion augenscheinlich unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau im Einsatz.

Feuerwehr kommt blinder Person zur Hilfe

Wann? 30. Mai 2026, 17:02 Uhr - 17:47 Uhr

Wo? Wiener Platz, Seevorstadt

Ein blinder Mann (62) benötigte die Hilfe der Feuerwehr, nachdem ihm ein Teil seines Blindenstocks in einen Lichtschacht vor einem Hotel am Wiener Platz gefallen war. Da der Stock für seine sichere Orientierung im Alltag unverzichtbar ist, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Blindenstock etwa zwei Meter tief in einem Lichtschacht lag und für den Betroffenen nicht erreichbar war. Um an den Gegenstand zu gelangen, wurde die Abdeckung des Lichtschachtes entfernt. Anschließend konnte der Blindenstock mithilfe eines Steckleiterteils geborgen werden.

Nach erfolgreicher Bergung wurde der Blindenstock dem Besitzer wieder übergeben.

Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Brand von abgelagerten Gegenständen

Wann? 30. Mai 2026, 17:33 Uhr - 19:00 Uhr

Wo? Diebweg, Trachenberge

Die Feuerwehr wurde zu einem Vegetationsbrand im Bereich der Großenhainer Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle etwa 150 Meter von den für Feuerwehrfahrzeuge befahrbaren Flächen entfernt befand.

Bei der Erkundung von zwei Seiten entdeckten die Einsatzkräfte auf einer alten Betonbrücke brennenden Unrat. Mehrere Lkw-Reifen, Äste sowie Hanfseile standen in Vollbrand. Aufgrund der erschwerten Erreichbarkeit erfolgte die Brandbekämpfung fußläufig.

Mit Kleinlöschgeräten gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zügig zu löschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich auf mögliche Glutnester kontrolliert. Weitere Brandstellen konnten nicht festgestellt werden.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Heckenbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen

Wann? 30. Mai 2026, 18:11 Uhr - 18:57 Uhr

Wo? Weidentalstraße, Cotta

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand einer Hecke alarmiert, die sich unmittelbar neben einem Wohngebäude und einem abgestellten Fahrzeug befand. Bereits bei Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von Anwohnern eingewiesen.

In Brand geraten war eine etwa zwei Meter hohe Koniferenhecke auf einer Länge von rund 15 bis 20 Metern entlang eines Stabmattenzaunes. Zusätzlich hatten sich mehrere Brandstellen in einem angrenzenden Gehölz- und Baumstreifen entlang des Weidigtbaches entwickelt. Die einzelnen Brandflächen waren jeweils zwischen zwei und vier Quadratmeter groß. Begünstigt durch Wind und große Mengen an Pappelsamen breitete sich das Feuer rasch aus.

Noch vor dem Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge bemerkte die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Notarzteinsatzfahrzeuges die Gefahr. Der Fahrer leitete unverzüglich erste Löschmaßnahmen mit einem 10-Kilogramm-Pulverlöscher ein und konnte so eine weitere Ausbreitung des Feuers in Richtung des Wohnhauses und der benachbarten Fahrzeuge wirksam verzögern.

Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau leiteten anschließend einen umfassenden Löschangriff ein. Über das betroffene Grundstück kamen zwei Strahlrohre zum Einsatz. Ein weiteres Rohr wurde von der Seite des Weidigtbaches vorgenommen. Durch das schnelle Eingreifen konnten alle Brandherde zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau, der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz sowie das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Mehrere Mülltonnen brennen nahezu gleichzeitig

Wann? 31. Mai 2026, 00:04 Uhr - 01:34 Uhr

Wo? Bischofsweg, Äußere Neustadt

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zum Sonntag mehrere Mülltonnen im Bereich des Alaunparks in Brand. Die Feuerwehr wurde um 00:04 Uhr alarmiert. Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt rückten aus und begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Während der Brandbekämpfung ging in der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gegen 00:26 Uhr ein weiterer Notruf ein. Nur wenige Wohnhäuser entfernt waren ebenfalls mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Daraufhin wurde ein weiteres Löschfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Die Besatzung konnte auch dieses Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen wurde um 01:08 Uhr ein weiterer brennender Müllbehälter auf dem Alaunplatz gemeldet. Hier reichte der Einsatz eines Kleinlöschgerätes aus, um die Flammen schnell zu löschen.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurde eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Wann? 31. Mai 2026, 00:35 Uhr - 02:17 Uhr

Wo? Georg-Palitzsch-Straße, Prohlis

Nahezu zeitgleich zu den Mülltonnenbränden in der Dresdner Neustadt wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss drang dichter Rauch aus einem Fenster, zudem war deutlich ein Rauchwarnmelder zu hören.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung und retteten den schlafenden 35-jährigen Bewohner ins Freie. Anschließend übernahm die Feuerwehr die weiteren Maßnahmen.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung und Brandbekämpfung in die verrauchte Wohnung vor. Als Ursache der Rauchentwicklung stellte sich ein stark verschmorter Braten heraus, der sich in einem eingeschalteten Backofen befand. Der Backofen wurde außer Betrieb genommen und die Wohnung mittels technischer Belüftung vom Rauch befreit.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Bewohner konnte nach Abschluss der Arbeiten in seine Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Reick, der B-Dienst, der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Bagger brennt völlig aus

Wann? 31. Mai 2026, 02:07 Uhr - 03:27 Uhr

Wo? Radeberger Straße, Radeberger Vorstadt

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Bereich einer Baustelle am Rand der Dresdner Heide alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein Feuerschein sichtbar.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein rund 2,7 Tonnen schwerer Minibagger in Vollbrand stand. Das Feuer hatte bereits auf einen unmittelbar daneben abgestellten Zweiachsanhänger übergegriffen. Die Einsatzstelle befand sich in unmittelbarer Nähe eines Waldgebietes, sodass eine Ausbreitung auf die angrenzende Vegetation nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf. Aufgrund austretender Betriebsstoffe, insbesondere Hydraulikflüssigkeit, kam zusätzlich Schwerschaum zum Einsatz. Dadurch konnten die brennenden Flüssigkeiten wirksam gebunden und weitere Umweltgefahren minimiert werden.

Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft war, führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Kühlmaßnahmen an den stark brandbeanspruchten Fahrzeugteilen durch. Mittels Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle auf verbliebene Glutnester kontrolliert.

Verletzt wurde niemand. Mit Tagesanbruch übernahmen Brandursachenermittler der Kriminaltechnik die weiteren Untersuchungen zur Brandursache.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Einsatzkräfte löschen weiteren Brand in der Neustadt

Wann? 31. Mai 2026, 03:19 Uhr - 04:00 Uhr

Wo? Tannenstraße, Äußere Neustadt

Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt kamen in der Nacht kaum zur Ruhe. Unmittelbar nachdem die Arbeiten beim Brand eines Baggers am Rand der Dresdner Heide abgeschlossen waren, wurden die sechs Einsatzkräfte des Löschfahrzeuges zu einem weiteren Brandereignis alarmiert.

Vor Ort brannte Unrat unmittelbar an einer Gebäudefassade. Die Flammen hatten bereits auf mehrere in die Hauswand eingelassene Hausanschlusskästen eingewirkt. Um eine Gefährdung durch elektrische Anlagen auszuschließen, wurde die Brandbekämpfung zunächst aus sicherer Entfernung mit einem C-Rohr durchgeführt.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab an den betroffenen Anschlusskästen Temperaturen von rund 30 Grad Celsius. Der zuständige Netzbetreiber wurde über die Integrierte Regionalleitstelle Dresden informiert.

Noch während der Einsatzmaßnahmen gingen Hinweise von zwei unabhängigen Passanten ein, dass am Eingang des Alaunparks im Bereich Tannenstraße/Hans-Oster-Straße Rauch aus einem öffentlichen Abfallbehälter aufsteigen würde. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Meldung und stellten einen Schwelbrand in einem bodenbündig eingebauten Mülleimer fest. Dieser wurde geöffnet und mit Wasser aus Gießkannen abgelöscht.

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

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