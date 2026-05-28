Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 27. Mai 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 241-mal alarmiert. In 62 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 190 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde fünf Mal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurden im selben Zeitraum zu elf Brandeinsätzen, 16 Hilfeleistungen sowie drei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen alarmiert. Der Trend von anhaltenden Wald- und Vegetationsbränden setze sich bis in die Abendstunden fort.

Rasenfläche brennt

Wann? 27. Mai 2026, 13:12 Uhr bis 13:23 Uhr

Wo? Fritz-Löffler-Straße, Südvorstadt

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Einweiser den betroffenen Bereich bereits mit einer Wasserflasche abgelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Brand mehrerer Mülltonnen

Wann? 27. Mai 2026, 14:24 Uhr bis 15:13 Uhr

Wo? Lingnerplatz, Seevorstadt

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten mehrere Passanten den Brand von drei Abfallbehältern bereits mit Wasserflaschen eingedämmt. Ein Zeuge konnte den mutmaßlichen Verursacher beschreiben. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten diesen fußläufig sowie unter Nutzung eines Fahrrades eines Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei. Parallel dazu wurden Nachlöscharbeiten mit einem Kleinlöschgerät durchgeführt. Der Tatverdächtige verhielt sich ruhig. Ein weiterer Zeuge fertigte Bildaufnahmen an und verblieb ebenfalls bis zum Eintreffen der Polizei an der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle sowie der Tatverdächtige wurden an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Erneuter Waldbrand in der Dresdner Heide

Wann? 27. Mai 2026, 17:22 Uhr bis 19:22 Uhr

Wo? Zeile 20, Dresdner Heide

Am Abend kam es im Bereich der bereits am Vormittag betroffenen Waldfläche erneut zu einem Brandausbruch. Ein Waldläufer bemerkte die Flammen und ließ über einen Passanten die Feuerwehr alarmieren. Auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern brannte Waldboden. Zur Brandbekämpfung kamen neben Kleinlöschgeräten wie Gießkannen, Kübelspritzen, Dunghacken und Schaufeln auch ein Strahlrohr zum Einsatz. Ziel war es, eine ausreichende Eindringtiefe in den Waldboden zu erreichen und versteckte Glutnester abzulöschen. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte abschließend den Löscherfolg. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau.

Vegetationsbrand - PKW fährt in Einsatzstelle

Wann? 27. Mai 2026, 20:27 Uhr bis 21:51 Uhr

Wo? Washingtonstraße, Übigau

Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau wurden zunächst zu einem Vegetationsbrand unweit der eigenen Wache alarmiert. Vor Ort brannten zwei Flächen mit Ödland und Gras von jeweils etwa 25 Quadratmetern Größe. Die Einsatzstelle wurde mit Verkehrspylonen und Blitzleuchten abgesichert. Während der laufenden Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr fuhr ein 60-jähriger Fahrer eines PKW Skoda aus bislang ungeklärter Ursache durch die Absicherung direkt in die Einsatzstelle hinein. Dabei wurde das Absicherungsmaterial zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Brand auf Freifläche

Wann? 27. Mai 2026, 21:06 Uhr bis 21:44 Uhr

Wo? Dahlienweg, Gorbitz

Nach Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern fanden die Einsatzkräfte eine brennende Fläche auf einer ungenutzten Wiese vor. Eine Ersthelferin hatte den etwa einen Quadratmeter großen Brand bereits mit einer Gießkanne gelöscht. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Eine weitere Gefahr bestand nicht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Die Feuerwehr Dresden warnt weiterhin vor erhöhter Vegetationsbrandgefahr

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit weist die Feuerwehr Dresden erneut auf die erhöhte Gefahr von Vegetations- und Waldbränden hin. Bereits kleine Zündquellen reichen aus, um trockenes Gras, Laub oder Waldboden zu entzünden.

Die Feuerwehr Dresden bittet deshalb dringend darum:

- kein offenes Feuer im oder am Wald zu entzünden,

- keine Zigaretten oder Grillreste achtlos wegzuwerfen,

- Fahrzeuge nicht auf trockener Vegetation abzustellen,

- Zufahrten zu Waldgebieten freizuhalten und

- bei Rauch oder Feuer umgehend den Notruf 112 zu wählen.

Wer einen Brand frühzeitig meldet, trägt entscheidend dazu bei, größere Schäden zu verhindern.

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