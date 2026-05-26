Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zwei größere Einsätze in kürzester Zeit

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Dresden (ots)

Brand im Wohnhochhaus

Wann? 26. Mai 2026, 08:09 Uhr - 10:53 Uhr Wo? Reitbahnstraße, Seevorstadt-Ost

Die Feuerwehr Dresden wurde am heutigen Tag zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet am Vormittag alarmiert. Zunächst gingen bei der Integrierten Regionalleitstelle Notrufe über eine Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Hochhauses ein. Vor Ort bestätigte sich eine leichte Verrauchung des Flures im 6. Obergeschoss. Die automatische Brandmeldeanlage hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgelöst. Da die betroffene Wohnung verschlossen war, musste diese gewaltsam geöffnet werden. Direkt hinter der Wohnungseingangstür wurde ein Küchenbrand festgestellt. Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C-Rohr zügig löschen. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Einsatzkräfte kontrollierten unter Führung des U-Dienstes die Brandetage sowie angrenzende Wohnungen oberhalb, unterhalb und neben der Brandwohnung. Dabei mussten zwei weitere Wohnungen gewaltsam geöffnet werden. Mehrere Wohnungen - insbesondere oberhalb der Brandwohnung - waren leicht verraucht und wurden quergelüftet. Die Kontrollen erfolgten in Abstimmung mit der Polizei. Der Bewohner der Brandwohnung erschien während des laufenden Einsatzes an der Einsatzstelle und wurde der Polizei übergeben. Die Brandmeldeanlage im Flurbereich löste erst im Verlauf der Belüftungsmaßnahmen aus. Im Einsatz befanden sich 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Albertstadt, Löbtau der B-Dienst und der U-Dienst.

Verkehrsunfall gegen Gaslaterne

Wann? 26. Mai 2026, 09:32 Uhr - 12:07 Uhr Wo? Berggartenstraße, Blasewitz

Parallel dazu kam es im Bereich Hüblerstraße / Berggartenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein silberner Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte dort eine Gaslaterne sowie ein Straßenschild überfahren und war anschließend gegen einen Stromverteilerkasten geprallt. Das Fahrzeug kam auf dem Fußweg zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, war jedoch nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr führte eine patientenschonende Rettung durch. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und stand unter dem Einfluss der Ereignisse, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Bis zum Eintreffen eines zweiten Rettungswagens wurde die Beifahrerin durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut, der sich vor der eingerichteten Straßensperrung befand. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst und jeweils unter Begleitung eines Notarztes in Krankenhäuser transportiert. Eine weitere leicht verletzte Zeugin wurde durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Aufgrund der beschädigten Gaslaterne sowie des Stromverteilerkastens wurde der Energieversorger hinzugezogen. Die Kreuzung musste während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen voll gesperrt werden, wodurch auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt war. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Einsatzkräfte beseitigt. Nach Abschluss der Maßnahmen reinigte die Feuerwehr den Bereich und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Im Einsatz befanden sich 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Albertstadt, Löbtau, Altstadt der B-Dienst und Kollegen der Rettungswache Johannstadt.

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