Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Waldbrand in der Dresdner Heide

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Dresden (ots)

Wann? 27. Mai 2026, 10:09 Uhr - 11:15 Uhr

Wo? Zeile 20, Dresdner Heide

Am heutigen Vormittag kam es in der Dresdner Heide zu einem Vegetationsbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten etwa 50 Quadratmeter Waldboden in Brand. Gemeldet wurde das Feuer durch einen Waldkindergarten.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde der Brand von mehreren Seiten gleichzeitig eingedämmt. Dabei kamen unter anderem Kleinlöschgeräte, Spaten und Hacken zum Einsatz.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet sorgfältig auf verbliebene Glutnester und löschten diese gezielt ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aufgrund zunehmend langer Trocken- und Hitzeperioden steigt seit Jahren auch in unserer Region die Gefahr von Vegetations- und Waldbränden deutlich an. Insbesondere ausgetrocknete Wiesen, Sträucher und geschädigte Waldbestände begünstigen die schnelle Ausbreitung von Feuer. Hinzu kommen derzeit große Mengen an Blütenpollen, die sich stellenweise zu Ballen ansammeln und bereits durch kleinste Zündquellen wie Funken in Brand geraten können. Sie wirken dabei ähnlich wie Zunder und fördern eine schnelle Brandausbreitung. Die Ursachen von Waldbränden sind dabei überwiegend menschengemacht. Rund 4 Prozent der Waldbrände entstehen nachweislich durch natürliche Ursachen wie Blitzschlag. Etwa 52 Prozent sind hingegen auf fahrlässiges Verhalten zurückzuführen, weitere rund 15 Prozent werden vorsätzlich verursacht. In den übrigen Fällen konnte die Brandursache nicht eindeutig geklärt werden. Vor diesem Hintergrund appelliert die Feuerwehr Dresden eindringlich an die Bevölkerung, insbesondere bei anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen umsichtig zu handeln und folgende Hinweise zu beachten:

- Bei Rauch oder Feuer unverzüglich den Notruf 112 wählen.

- Kein offenes Feuer im oder in der Nähe von Wäldern.

- Fahrzeuge nicht auf trockener Vegetation abstellen. Aufgeheizte Fahrzeugteile können Brände verursachen.

- Zufahrtswege zu Waldgebieten für Einsatzfahrzeuge freihalten.

- Örtliche Hinweise und Sperrungen beachten.

Aktuelle Informationen zur Waldbrandgefahr sowie Hinweise zum richtigen Verhalten bietet beispielsweise die App "Waldbrandgefahr Sachsen" von Sachsenforst.

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