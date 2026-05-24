Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in einer Tiefgarage - Feuerwehr setzt Spezialtechnik zur Entrauchung ein

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Dresden (ots)

Wann? 23. Mai 2026, seit 23:41 Uhr

Wo? Annenstraße, Wilsdruffer Vorstadt

Die Feuerwehr Dresden wurde in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Wohn- und Apartmenthaus alarmiert. Der Integrierten Regionalleitstelle war zunächst die Auslösung einer Brandmeldeanlage gemeldet worden. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Aus dem Bereich der Tiefgarage drang Rauch. Umgehend wurde ein Löschangriff über die Zufahrt der Tiefgarage aufgebaut. Einsatzkräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gingen unter Atemschutz zur Erkundung in die Tiefgarage vor. Dort stellten sie im Untergeschoss eine massive Rauchentwicklung fest. Die Sichtverhältnisse waren zeitweise derart eingeschränkt, dass selbst auf kurze Distanz kaum Orientierung möglich war. Im Verlauf der Erkundung konnte der Brandherd schließlich in einem Raum mit mehreren Abstellboxen lokalisiert werden. Das Feuer selbst war durch die Einsatzkräfte relativ schnell gelöscht. Allerdings hatte sich der Rauch bereits in der gesamten Tiefgarage sowie in weitere Bereiche des Gebäudekomplexes ausgebreitet. Betroffen waren unter anderem vier Treppenräume. Zudem kam es in einer benachbarten Boulderhalle zu einem erheblichen Raucheintrag. In mehreren Wohnungen lösten infolge der Rauchausbreitung Heimrauchmelder aus.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die anschließende Entrauchung stellte die Feuerwehr jedoch vor erhebliche Herausforderungen. Die maschinelle Entrauchung der Tiefgarage funktionierte nicht. Daraufhin wurden weitere Kräfte sowie Spezialtechnik nachgefordert. Zur Entrauchung kamen unter anderem ein Abrollbehälter Lüfter sowie ein Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) zum Einsatz. Das ferngesteuerte Kettenfahrzeug wurde gezielt in die betroffenen Bereiche eingebracht und unterstützte die Einsatzkräfte mit einem leistungsstarken Lüfter bei der Entrauchung. Dadurch konnten die Sichtverhältnisse verbessert, Rauch und Wärme gezielt abgeführt sowie sichere Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte geschaffen werden. Gerade bei Einsätzen in weitläufigen Tiefgaragen oder schwer zugänglichen Bereichen stellt das LUF einen wichtigen taktischen Baustein dar.

Die Entrauchungsmaßnahmen dauern bis zur Stunde an. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden temporär in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie in der Lobby eines benachbarten Hotels untergebracht. Sie konnten mittlerweile Ihre Wohnungen wieder aufsuchen.

Im Einsatz befinden sich rund 50 Einsatzkräfte aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie der Stadtteilfeuerwehren Gorbitz und Kaitz, der B-Dienst und der U-Dienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.

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