PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in der Bismarckstraße in Neuhausen sein Unwesen getrieben. In der Nacht zum Dienstag gelangte der Unbekannte in der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere eines Wohnhauses. Dort durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. In der vergangenen Woche hatte bereits ein Täter versucht, in eine Einliegerwohnung eines sich in der Nähe befindlichen Hauses einzubrechen. Aufgrund eines speziell gesicherten Fensters gelang es ihm jedoch nicht, dieses zu öffnen. Der Polizeiposten Neuhausen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:25

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt; Heckenbrand

    Reutlingen (ots) - Radfahrer zu Fall gebracht Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag am Oskar-Kalbfell-Platz von einem Auto erfasst worden. Gegen 17.45 Uhr wollte eine 52-jährige Fiat-Lenkerin mit ihrem Wagen die dortige Tiefgaragenausfahrt verlassen und hielt an der Stopp-Stelle an. Beim Anfahren übersah sie einen 70 Jahre alten Radler auf der Fahrradstraße, worauf dieser vom Auto touchiert wurde. Der Senior stürzte ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 06:57

    POL-RT: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 08.06.2026 / 16.35 Uhr - Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Stuttgart veröffentlicht.

    Reutlingen (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Zeugen und Geschädigte gesucht Stuttgart- Süd /- Bernhausen Polizeibeamte haben am Sonntag (07.06.2026) in Bernhausen gegen 16.45 Uhr einen mutmaßlich 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 16:28

    POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfall, Brand

    Reutlingen (ots) - Einbruch in Juweliergeschäft In der Oberamteistraße hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, drang der Unbekannte gewaltsam in ein dortiges Juweliergeschäft ein und entwendete Schmuck. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr) Ofterdingen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen Ein Verkehrsunfall mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren