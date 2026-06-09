Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat in den vergangenen Tagen in der Bismarckstraße in Neuhausen sein Unwesen getrieben. In der Nacht zum Dienstag gelangte der Unbekannte in der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere eines Wohnhauses. Dort durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. In der vergangenen Woche hatte bereits ein Täter versucht, in eine Einliegerwohnung eines sich in der Nähe befindlichen Hauses einzubrechen. Aufgrund eines speziell gesicherten Fensters gelang es ihm jedoch nicht, dieses zu öffnen. Der Polizeiposten Neuhausen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

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