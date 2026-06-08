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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Rollers

In der Zeit von Samstag, den 06.06.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.06.2026, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Roller - Peugeot - von dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Moorstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Betrunkener Fußgänger springt gegen PKW

Am Sonntag, den 07.06.2026, kam es gegen 05:40 Uhr im Bereich der Schwaneburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger. Nach bisherigem Ermittlungsstand sprang ein stark alkoholisierter 19-jähriger Mann aus Bösel aus bislang ungeklärten Gründen gegen ein seitlich neben ihm fahrenden PKW eines 42-jährigen Friesoythers. Der Böseler wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem ein Alkoholtest durchgeführt (1,91 Promille). Der Böseler wurden einem Krankenhaus zugeführt, hier erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe anlässlich des Verkehrsunfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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