Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: - Korrektur- Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bei den folgenden Meldungen wurde das Datum falsch angegeben. Richtig ist der Sonntag, 07.06.2026.
1.Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss
Am 06.06.2026, um 04:20 Uhr, (...)
2.Cloppenburg/Kellerhöhe - Trunkenheitsfahrt
Am 06.06.2026, um 04:40 Uhr, (...)
3.Cloppenburg/Kellerhöhe - Fahren unter BTM-Einfluss
Am 06.06.2026, um 05:38 Uhr, (...)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Barz, PHK
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
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