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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: - Korrektur- Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei den folgenden Meldungen wurde das Datum falsch angegeben. Richtig ist der Sonntag, 07.06.2026.

1.Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 04:20 Uhr, (...)

2.Cloppenburg/Kellerhöhe - Trunkenheitsfahrt

Am 06.06.2026, um 04:40 Uhr, (...)

3.Cloppenburg/Kellerhöhe - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 05:38 Uhr, (...)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Barz, PHK
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.06.2026 – 08:37

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von E-Scooter Am 06.06.2026, in der Zeit von 14:00-16:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen vor einer Sporthalle, in der Sevelter Straße in Cloppenburg, verschlossen abgestellten E-Scooter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch Am ...

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  • 07.06.2026 – 08:22

    POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 06.06.2026 bis 07.06.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall, Fahrer eines E-Scooters flüchtet Nach einem Zusammenstoß zwischen den Fahrern von zwei E-Scootern sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Dieser prallte am Samstag (06.06.2026) gegen 13.55 Uhr in Nordlohne, Vechtaer Straße, mit seinem Scooter mit einer 15-Jährigen aus Lohne zusammen, die ebenfalls mit ihrem ...

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  • 07.06.2026 – 07:49

    POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Diebstahl aus Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem an der Eschstraße geparkten, unverschlossenen Pkw mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Saterland (Tel.: 04498-923770) zu melden. Saterland - Trunkenheit im Verkehr Ein 44-jähriger Saterländer steht in Verdacht, am Samstag, gegen 23:10 Uhr einen E-Scooter im ...

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