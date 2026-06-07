Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: - Korrektur- Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei den folgenden Meldungen wurde das Datum falsch angegeben. Richtig ist der Sonntag, 07.06.2026.

1.Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 04:20 Uhr, (...)

2.Cloppenburg/Kellerhöhe - Trunkenheitsfahrt

Am 06.06.2026, um 04:40 Uhr, (...)

3.Cloppenburg/Kellerhöhe - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 05:38 Uhr, (...)

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