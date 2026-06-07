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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem an der Eschstraße geparkten, unverschlossenen Pkw mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Saterland (Tel.: 04498-923770) zu melden.

Saterland - Trunkenheit im Verkehr

Ein 44-jähriger Saterländer steht in Verdacht, am Samstag, gegen 23:10 Uhr einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Barßel - Verkehrsunfall Pkw gegen Pedelec

Am Samstagmorgen, 10:35 Uhr, kam es auf der Mühlenstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn wollte mit seinem Pkw einen Pedelec-Fahrer an einer Fahrbahnverengung überholen.

Hierbei streifte der Pkw den Pedelec-Fahrer (m, 64 Jahre, wh. Barßel) mit dem Außenspiegel, sodass dieser stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An Pkw und Pedelec entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Tel.: 04491-93390
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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