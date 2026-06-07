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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 06.06.2026 bis 07.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall, Fahrer eines E-Scooters flüchtet Nach einem Zusammenstoß zwischen den Fahrern von zwei E-Scootern sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Dieser prallte am Samstag (06.06.2026) gegen 13.55 Uhr in Nordlohne, Vechtaer Straße, mit seinem Scooter mit einer 15-Jährigen aus Lohne zusammen, die ebenfalls mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Vechtaer Straße unterwegs war. Der ca. 30 bis 40 Jahre alte Verursacher flüchtete anschließend in Richtung Lohne, ohne sich um die leichtverletzte 15-Jährige zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann, der ein T-Shirt mit buntem Muster trug und eine Umhängetasche mitführte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am 06.06.26 befuhr gegen 20:18 Uhr ein 66-Jährige PKW-Führer aus Lingen mit einem Daimler Benz die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Steinfeld und kam in einer S-Kurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Mauer. Da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Vechta- Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 06.06.2026, gegen 03:14 Uhr gelangten zwei Personen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum einer geschlossenen Pizzeria in der Münsterstraße, Vechta. Dort öffneten sie unter anderem mehrere Kühltruhen und ließen diese offen stehen. Dadurch entstand ein Sachschaden, da die darin gelagerten Lebensmittel verdarben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (04441-9430) entgegen.

Vechta - Eingeschlagene PKW-Scheibe

Am 06.06.2026 wurde in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr durch unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines PKW VW mit Krefelder Zulassung eingeschlagen. Dieser war in der Straße Heidewinkel abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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