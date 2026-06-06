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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 05/06.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 05.06.2026 gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger Fahrzeugführer aus Vörden die Straße Campemoor. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall (Straßenverkehrsgefährdung, Fahrlässige Körperverletzung)

Am Freitag, 12:21 Uhr, befuhr eine 45 Jahre alte Lohnerin mit ihrem Pkw die Brandstraße in Lohne in Richtung der Dinklager Straße. An der dortigen Ampelkreuzung fuhr sie ungebremst auf den dort vor der "roten Ampel" wartenden Pkw einer 54 Jahre alten Dinklagerin auf, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Da die Lohnerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem E-Scooter-

Am 06.06.2026; 00:35 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus Vechta mit seinem E-Scooter den Radweg der Oldenburger Straße. Aufgrund der auffallend hohen Geschwindigkeit wurde der 16-jährige mit seinem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 16-jährige mittels einer App die zulässige Höchstgeschwindigkeit erhöht hatte und eine Geschwindigkeit von 32 km/h erreichte. Da der 16-jährige nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wird nun gegen ihn ein Ermittlungsverfahren betrieben.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
Bahnhofstraße 9
Tel: 044419430
49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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