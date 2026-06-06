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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 05./06.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel / OT Petersdorf - Diebstahl-

Am 05.06.2026, in der Zeit von 07:00h bis 13:20h, entwendet ein bislang unbekannter Täter das Lenkrad eines E-Scooters, welcher an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße, 26219 Bösel / OT Petersdorf abgestellt wurde. Es entsteht Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (04491-9339-0)

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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