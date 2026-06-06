POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 05./06.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl von Baustelle Im Zeitraum von Mittwoch, den 03.06.2026 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, den 04.06.2026 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter eine Baustelle an der Sanderstraße und entwendeten hiervon ein Krankabel sowie ein Rührgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen. Dinklage - Weitere Diebstähle auf Friedhof angezeigt Im ...

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