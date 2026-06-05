Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Mittwoch, den 03.06.2026 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, den 04.06.2026 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter eine Baustelle an der Sanderstraße und entwendeten hiervon ein Krankabel sowie ein Rührgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen.

Dinklage - Weitere Diebstähle auf Friedhof angezeigt

Im Zuge der Berichterstattung zu Buntmetalldiebstählen von einem Friedhof an der Langen Straße, insbesondere von Bronze-Grabschmuck, wurden weitere fünf Fälle, den Zeitraum vom 15.04.2026 bis 01.06.2026 betreffend, angezeigt. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen.

Steinfeld - Kupfer entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, den 03.06.2026 (19:00 Uhr) bis Donnerstag, den 04.06.2026 (06:30 Uhr), entwendete ein unbekannter Täter ca. 35 Meter Kupferrinnen und Kupferrohre von einem Stallgebäude an der Diepholzer Straße. Zum Abtransport des Diebesgutes müsste ein Fahrzeug eingesetzt worden sein. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auf verdächtigte Personen und Fahrzeuge im genannten Zeitraum, können der Polizei in Lohne unter 04442/808460 mitgeteilt werden.

Steinfeld - Einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen / Fahrzeugführer alkoholisiert

Am Donnerstag, den 04.06.2026, musste man einem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Bramsche ein absolut falsches Timing unterstellen. Gegen 23:25 Uhr befuhr dieser die Marienstraße und beabsichtigte nach links auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Streifenwagens, sodass die Beamten stark abbremsen mussten. Danach fuhr er in deutlichen Schlangenlinien vor dem Streifenwagen. Im Zuge einer sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 36-Jährigen eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt (1,97 Promille). Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde logischerweise untersagt. Der Bramscher sieht sich nun mit dem Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs konfrontiert.

Steinfeld - In der Probezeit berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Am Donnerstag, den 04.06.2026, wurde gegen 23:15 Uhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld im Bereich der Großen Straße kontrolliert. Ein Urinvortest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch THC, was eine Blutprobenentnahme erforderlich machte. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Problematisch: Der Steinfelder befindet sich noch in der Probezeit, die nun aller Voraussicht nach im Zusammenhang mit einer Nachschulung verlängert wird.

Vechta - Mikrofon aus Sporthalle entwendet

Am Mittwoch, den 03.06.2026, entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein Mikrofon aus einem Schrank des Schiedsrichteraumes einer Sporthalle am Philosophenweg. Im Tatzeitraum wurde die Sporthalle von diversen Sportvereinen genutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Unzulässige Rad-Reifenkombination / Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde gegen 23:00 Uhr ein 19-jähriger PKW-Führer im Bereich der Großen Straße kontrolliert. Bei dem hochmotorisierten Fahrzeug wurde im Rahmen der Kontrolle eine nicht zulässige Rad-Reifenkombination festgestellt. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der Fahrzeugführer ist nun in der Pflicht, eine zugelassene Kombination am Fahrzeug anzubringen, andernfalls bleibt der PKW stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell