Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von Süßwaren scheitert / Täter flüchten unerkannt

Am Donnerstag, den 04.06.2026, versuchten mindestens zwei unbekannte männliche Täter gegen 18:25 Uhr einen Einkaufswagen voller Süßigkeiten aus einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Mühlencenter zu verbringen. Als Mitarbeitende des Marktes auf den versuchten Diebstahl aufmerksam wurden, flüchteten die Täter ohne Diebesgut auf den Parkplatz und verließen diesen mit einem PKW in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emstek - Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 04.06.2026, befuhr eine 40-jährige PKW-Führerin aus Holtgast die B69 / Emsteker Straße in Fahrtrichtung Schneiderkrug und beabsichtigte an der Anschlussstelle zur A 1 nach links auf die Autobahn in Richtung Osnabrück aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 27-jährigen PKW-Führers aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 16000,- EUR.

Cloppenburg - Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Am Mittwoch, den 03.06.2026, kam es zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse in einem Verbrauchermarkt an der Anemonenstraße. Einer 76-jährigen Frau aus Lastrup wurde auf unbekannte Art und Weise die Geldbörse entzogen. Unmittelbar im Anschluss kam es zu einer Verwertungstat, da der unbekannte Täter unter Zuhilfenahme der EC-Karte bei einer nahe gelegenen Bank Geld im vierstelligen Bereich abhob. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg dennoch unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Aquaplaning führt zu Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 04.06.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Lastrup die B 68 / Cloppenburger Straße von Essen in Richtung Hemmelte. Im Verlauf kam er aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW war in der Folge nicht mehr fahrbereit, der Lastruper wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Pakete aus Lieferfahrzeug entwendet

Am Donnerstag, den 04.06.2026, entwendeten unbekannte Täter zwei Frachttaschen mit insgesamt ca. 18 Paketen aus einem Lieferfahrzeug eines Onlineversandhandels. Zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr war das Fahrzeug mit nicht verschlossener Heckklappe auf einem Parkplatz hinter einem Verbrauchermarkt an der Cappelner Straße abgestellt. Der Zusteller stellte im genannten Zeitraum ein Paket zu und war nicht vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei aus Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Ölspur verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 04.06.2026, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Straße Hinterm Esch. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Bösel die genannte Straße und kam im Verlauf aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn von dieser im Bereich einer Linkskurve ab und beschädigte eine Hofzufahrt. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, der Böseler wurde leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt.

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