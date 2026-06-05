Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Transporter prallt frontal gegen Baum / Eine Person schwer verletzt

Am Freitag, den 05.06.2026, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) mit einem Transporter mit französischer Zulassung gegen 00:20 Uhr die Straße Endel (L880) von Ahlhorn in Fahrtrichtung Visbek. Nach bisherigem Ermittlungsstand wechselte im Bereich einer Linkskurve Wild die Fahrbahn, sodass der 41-Jährige ein Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug vornahm. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Berme und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Visbek und Rechterfeld befreit werden. Im Anschluss wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Am Transporter entstand Totalschaden, der Motorblock wurde herausgerissen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht nach einer möglichen Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer. Dies bestätigte sich nach Rücksprache mit dem Krankenhaus (1,90 Promille). Die L880 wurde zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 03:30 Uhr voll gesperrt.

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