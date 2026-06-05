Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 04.06.2026, befuhr eine 64-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 13:20 Uhr den Kreisverkehr aus dem Niedersachsenring kommend und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Barßel zu verlassen. Dabei übersah sie eine die Fahrbahn querende 28-jährige Fahrradfahrerin aus Friesoythe. Im Zuge des Zusammenstoßes verletzte sich die 28-Jährige leicht und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

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