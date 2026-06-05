Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Am Freitag, den 05.06.2026, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 09:50 Uhr die B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf beabsichtigte er nach links in die Straße Griesen Stein abzubiegen, musste hierfür jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger PKW-Führer aus den Niederlanden überholte in diesem Moment und erkannte beim Wiedereinscheren zu spät, dass der Friesoyther verkehrsbedingt hielt. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers kam es zu einem frontalen Auffahrunfall beider PKW, in dessen Verlauf der Niederländer leicht und der Friesoyther schwer verletzt wurden. Aufgrund massiv ausgetretener Betriebsmittel wurden die Feuerwehr und die Straßenmeisterei für Reinigungsarbeiten zur Unfallstelle alarmiert. Beide PKW mussten aufgrund erheblicher Schäden abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

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