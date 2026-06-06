Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 04.06.26, gegen 22:00 Uhr, bis Freitag, den 05.06.26, gegen 08:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person im Höltinghauser Weg gegen ein Gebäude, sodass dieses beschädigt wurde und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 05.06.26, in der Zeit von 07:45 bis 09:05 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der St.-Georg-Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW VW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 05.06.26, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen PKW-Führer aus Berlin und einem bislang unbekannten Kleinkraftradführer. Der 31-jährige Berliner musste seinen PKW Audi verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende Kradfahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr im Folgenden auf den PKW auf. An dem PKW Audi entstand Sachschaden. Der Kradfahrer sowie dessen Mitfahrer/ Sozius flüchteten daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

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