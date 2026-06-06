PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 04.06.26, gegen 22:00 Uhr, bis Freitag, den 05.06.26, gegen 08:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person im Höltinghauser Weg gegen ein Gebäude, sodass dieses beschädigt wurde und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 05.06.26, in der Zeit von 07:45 bis 09:05 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der St.-Georg-Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW VW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 05.06.26, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen PKW-Führer aus Berlin und einem bislang unbekannten Kleinkraftradführer. Der 31-jährige Berliner musste seinen PKW Audi verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende Kradfahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr im Folgenden auf den PKW auf. An dem PKW Audi entstand Sachschaden. Der Kradfahrer sowie dessen Mitfahrer/ Sozius flüchteten daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i. A. Barz, POKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 08:09

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 05./06.06.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel / OT Petersdorf - Diebstahl- Am 05.06.2026, in der Zeit von 07:00h bis 13:20h, entwendet ein bislang unbekannter Täter das Lenkrad eines E-Scooters, welcher an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße, 26219 Bösel / OT Petersdorf abgestellt wurde. Es entsteht Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:21

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver Am Freitag, den 05.06.2026, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 09:50 Uhr die B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf beabsichtigte er nach links in die Straße Griesen Stein abzubiegen, musste hierfür jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger PKW-Führer aus den Niederlanden überholte ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:12

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl von Baustelle Im Zeitraum von Mittwoch, den 03.06.2026 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, den 04.06.2026 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter eine Baustelle an der Sanderstraße und entwendeten hiervon ein Krankabel sowie ein Rührgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen. Dinklage - Weitere Diebstähle auf Friedhof angezeigt Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren