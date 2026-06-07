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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von E-Scooter

Am 06.06.2026, in der Zeit von 14:00-16:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen vor einer Sporthalle, in der Sevelter Straße in Cloppenburg, verschlossen abgestellten E-Scooter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am 06.06.2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr, verschafften sich derzeit unbekannte Täter in der Straße "Am Markt" in 49661 Cloppenburg durch eine vermutlich offene Hauseingangstür Zugang in ein Mehrfamilienhaus. Hier konnte dann durch Beschädigen eines Schließzylinders eine Mietwohnung im 1.OG betreten und alle Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut durchsucht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis/ illeg. Kraftfahrzeugrennen

Am 06.06.2026, um 22:27 Uhr, befuhren drei Personen mit Kleinkrafträdern/Roller die Essener Straße in 49688 Lastrup mit über 45 Km/h. Die Kennzeichen der Roller waren verdeckt und man versuchte sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. Die Roller-Fahrer konnten schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um 16-18 Jährige aus 49632 Essen (OL). Die Rollerfahrer waren nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zwei Fahrzeugführer waren zudem alkoholisiert und es wurden Folgenmaßnahmen getroffen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss und illegalem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am 06.06.2026, um 16:14 Uhr, übersah ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einen, aufgrund einer Autopanne, haltenden PKW und wich daraufhin nach links aus. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem Außenspiegel eines zweiten PKW-Fahrers, der sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 04:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück die Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf eine mögliche Cannabis-Beeinflussung. Daraufhin wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Betroffenen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BTM-Einfluss eingeleitet.

Cloppenburg/Kellerhöhe - Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

Am 06.06.2026, um 04:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg die Kellerhöher Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Daraufhin wurde bei dem 25-Jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cloppenburg/Kellerhöhe - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 06.06.2026, um 05:38 Uhr, befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg die Kellerhöher Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf eine mögliche Cannabis-Beeinflussung. Daraufhin wurde bei dem 34-Jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Betroffenen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BTM-Einfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Barz, PHK
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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