Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Halen - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, den 04.06.2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.06.2026, 17:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lärchenstraße und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume nach Diebesgut. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - PKW gegen Baum

Am Sonntag, den 07.06.2026, befuhr ein 62-jähriger PKW-Führer aus Garrel gegen 12:35 Uhr die Kaiforter Straße und kam im Verlauf alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte vor einem Baum. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Baum und Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Cloppenburg - PKW stößt mit Fahrrad zusammen und flieht von der Unfallstelle

Am Samstag, den 06.06.2026, bog ein unbekannter PKW-Führer von der Straße Am Markt nach rechts auf die Eschstraße ab. Hierbei übersah er gegen 22:40 Uhr einen 49-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der in diesem Moment die Einmündung passierte. Der PKW fuhr in der Folge von hinten auf das Fahrrad auf, sodass der Cloppenburger stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Führer hielt kurz an, fuhr dann jedoch mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Vorfahrt missachtet / Zwei Leichtverletzte

Am Sonntag, den 07.06.2026, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Lindern gegen 21:15 Uhr die Straße Zum Berg in Richtung Ortskernentlastungsstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er diese zu überqueren, übersah jedoch den von rechts nahenden und vorfahrtberechtigten PKW eines 41-jährigen Mannes aus Sögel. Infolge des Zusammenstoßes wurde beiden Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

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