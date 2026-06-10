Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 09.06.2026/11.25 Uhr: Farbschmierer ertappt. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag. Bitte nachstehende, korrigierte Pressemeldung verwenden.

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Farbschmierer ertappt

Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag von der Polizei dabei ertappt werden, als er die Wand der Brückenunterführung der Schmiedtorbrücke in der Rümelinstraße mit Farbe besprühte. Die Zeugin hatte den Mann bei seinem Treiben beobachtet, richtig reagiert und sofort die Polizei alarmiert. Dieser war beim Eintreffen der Beamten immer noch dabei die Brückenwand auf einer Fläche von rund 2,5 qm zu beschmieren. Er wurde vorläufig festgenommen und seine Spraydosen beschlagnahmt. Der 22-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt nicht nur einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern dürfte auch für die Beseitigung seiner Schmierereien zur Rechenschaft gezogen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Ob er für weitere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen aufgenommen hat. (cw)

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