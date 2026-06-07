Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dritter Strohhutfesttag

Frankenthal (ots)

Bei sommerlichem Wetter und hohem Besucheraufkommen verlief der dritte Strohhutfesttag aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. In den späten Abend- und frühen Nachtstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung, sowie eine Bedrohung aufgenommen wurden. Zudem kam es im Verlauf des Einsatztages zu zwei Widerstandshandlungen gegen Kräfte des Kommunal- und Vollzugsdienstes der Stadt Frankenthal. Weiterhin kam es zu einer Widerstandshandlung gegen eine eingesetzten Polizeibeamten in zivil, welcher auf eine körperliche Auseinandersetzung unmittelbar vor der Dienststelle aufmerksam wurde und die beiden Kontrahenten trennte. Darüber hinaus kam es noch zu einer Beleidigung gegen die eingesetzten uniformierten Polizeikräfte. Gegen die jeweiligen Verantwortlichen wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt. Insgesamt wurden 14 Personen mittels Platzverweis des Festes verwiesen. Es mussten keine Personen dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.

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