Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchten Tötungsdelikten in Haft

Reutlingen (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom

05.06.2026 / 17.21 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6289004

03.06.2026 / 11.19 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6287486

20.02.2026 / 12.13 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6220788

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Polizeieinsatz in der Reutlinger Innenstadt vom vergangenen Freitag ermitteln zwischenzeitlich die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 36-Jährigen, den die Polizei am Freitagnachmittag nach dem Sprung aus dem Fenster einer Wohnung in der Oberamteistraße festgenommen hat.

Der Mann steht nicht nur in dringendem Verdacht bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend (02.06.2026) in einer städtischen Unterkunft in Reutlingen einen Bekannten mit einem Messer erheblich verletzt zu haben. Ihm wird zudem zur Last gelegt bei einem versuchten Raub in der Federnseestraße am Donnerstagnachmittag (19.02.2026) das Opfer, nachdem er kein Geld erhalten hatte, mit einem Messer erheblich verletzt zu haben. Die damaligen Fahndungsmaßnahmen waren zunächst erfolglos verlaufen. Weitere Ermittlungen führten dann auf die Spur des 36-jährigen Beschuldigten. In beiden Fällen stellten sich die mutmaßlichen Tathandlungen als so gravierend heraus, dass von der Staatsanwaltschaft Tübingen zwischenzeitlich ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Mann erwirkt werden konnte.

Der Beschuldigte, der bei seiner Flucht und dem Sprung aus dem Fenster nicht verletzt worden war, befindet sich aufgrund einer anderweitigen medizinischen Ursache seit Freitagnachmittag im Krankenhaus. Er wurde am Mittwochvormittag dem Haftrichter des Amtsgerichtes Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 36-jährige tunesische Staatsangehörige, der hier keinen festen Wohnsitz hat, wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (cw)

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