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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schmorbrand im Krankenhaus Ruit, Unfall in Bonlanden

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Ruit (ES): Schmorbrand

Rauchentwicklung aus dem Vorraum einer medizinischen Abteilung im Erdgeschoss hat am Donnerstagvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Ruiter Krankenhaus in der Hedelfinger Straße geführt. Gegen 10.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 63 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es wohl an einem transportablen medizinischen Gerät aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schmorbrand mit einer kleineren Rauchentwicklung gekommen. Zu offenen Flammen kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, musste nicht eingesetzt werden. Abgesehen von kurzfristigen Behinderungen durch die Einsatzfahrzeuge bei der Zufahrt zum Krankenhaus, kam es zu keinen Beeinträchtigungen des Klinikbetriebes. Der Sachschaden an dem Gerät wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Rollerfahrerin übersehen

Beim Abbiegen hat am Donnerstagmorgen eine 38-Jährige an der Kreuzung Ringstraße / Poststraße / Bonländer Hauptstraße eine E-Scooter-Fahrerin übersehen. Die Frau war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Poststraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Ringstraße / Bonländer Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie die 17-Jährige, die mit ihrem Elektroroller von rechts kommend, die Poststraße auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen überqueren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Jugendliche so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Am Elektroroller dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, dessen Höhe noch nicht bekannt ist. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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