Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nürtingen (ES): Nach Angriffen auf Mädchen und Frau in Nürtingen: Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 11.06.2026 / 15.50 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6292779

Nach den Angriffen auf eine 13-Jährige am Mittwochnachmittag, zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr, sowie auf eine 57 Jahre alte Frau am Donnerstagmittag, gegen 12.50 Uhr, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts mehrerer Sexualdelikte und gehen von ein und demselben Täter aus. Am Freitagvormittag wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Wie bereits berichtet waren die beiden Radfahrerinnen auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße von dem Mann in sexuell motivierter Absicht angegangen worden. Trotz entsprechender Großfahndungen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers war dem Angreifer nach den Taten die Flucht gelungen.

Zwischenzeitlich wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine 25-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die unter Hochdruck an der Identifizierung und Ergreifung des Unbekannten sowie an der Aufklärung der Taten arbeitet.

Im Laufe des Donnerstags meldeten sich zwei weitere Frauen bei der Polizei, die zuvor von offenbar demselben Täter belästigt worden waren. So erstattete am Abend eine 47-Jährige, die über die polizeiliche Berichterstattung von den Angriffen erfahren hatte, beim Polizeirevier Nürtingen Anzeige. Die Frau war am Mittwochnachmittag, wohl kurz vor dem Angriff auf das 13-jährige Mädchen, an selber Örtlichkeit von einem Unbekannten verbal belästigt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden.

Über eine erstattete Online-Anzeige wurde außerdem bekannt, dass ein unbekannter Radfahrer am Donnerstag, gegen zwölf Uhr, eine 35-jährige Fußgängerin im Eichenweg in Nürtingen beim Vorbeifahren unsittlich berührt hatte. Auch diese beiden Taten werden dem Angreifer zugerechnet.

Am Freitagvormittag (12.06.2026) konnte nun in Nürtingen ein Tatverdächtiger zusammen mit einem Begleiter vorläufig festgenommen werden. Der Festnahme gingen umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen voraus, bei denen neben uniformierten Beamtinnen und Beamten auch verdeckt agierende Kräfte eingesetzt wurden.

Die Ermittlungen zur Identität der Festgenommenen dauern an.

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