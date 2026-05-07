Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll prüft Paket- und Expressdienstleister//Zoll untersucht erste Verdachtsfälle zu Mindestlohn und Sozialversicherung

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Hamburg (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Hamburg führte am gestrigen Tag eine verdachtsunabhängige Schwerpunktprüfung bei einem führenden, internationalen Paket- und Expressdienstleister durch. Im Fokus der Überprüfung standen die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten sowie die Untersuchung möglicher Fälle von illegaler Ausländerbeschäftigung und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen.

"An der Aktion waren insgesamt 70 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Hamburg beteiligt, begleitet von 3 Einsatzkräften der Polizei sowie von einer Vertreterin der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation", so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg. "Im Verlauf der Prüfungen wurden insgesamt 131 Fahrer und Lageristen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Vor Ort konnten wir zunächst eine positive Bilanz ziehen, da keine direkten Verstöße festgestellt wurden. Allerdings haben sich nun aus den ersten Auswertungen einige Verdachtsfälle hinsichtlich des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz als auch der Nichteinhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Meldepflicht ergeben, die nun genauer überprüft werden müssen."

Die nun erforderlichen weiteren Nachermittlungen gestalten sich so, dass die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und bei Erfordernis weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Beschäftigten des Zolls in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

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