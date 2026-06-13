Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nürtingen (ES): Nach Sexualstraftaten in Nürtingen: Festgenommener Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 12.06.2026 / 13.16 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6293348

Der Tatverdächtige, der am Freitagvormittag, kurz vor zwölf Uhr, in Nürtingen vorläufig festgenommen wurde, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme hatte er Widerstand geleistet.

Bei dem 18 Jahre alten Heranwachsenden, dem zwei sexuell motivierte Angriffe auf ein 13-jähriges Mädchen und eine 57-Jährige sowie zwei sexuelle Belästigungen zum Nachteil zweier weiterer Frauen zur Last gelegt werden, handelt es sich um einen bulgarischen Staatsangehörigen, der nach derzeitigem Kenntnisstand in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Die an die Festnahme anschließenden Ermittlungen erhärteten inzwischen den Tatverdacht gegen den jungen Mann. So ergab die molekulargenetische Untersuchung von gesicherten Spuren eine Übereinstimmung mit der DNA des 18-Jährigen.

Der Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstagvormittag (13.06.2026) einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der zunächst ebenfalls vorläufig festgenommene Begleiter des 18-Jährigen war noch am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Hinweise auf eine Tatbeteiligung des Begleiters liegen nicht vor.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, unter anderem zum genauen Ablauf der Taten dauern an.

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