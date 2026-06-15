Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: zahlreiche Verkehrsunfälle, Trunkenheitsfahrt, Einbruch in Werkstatt, Brand, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Kradlenker mit Sozia verunglückt

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag verletzt worden. Der 51-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr mit einem Motorrad der Marke Aprilia die Aufschleifung von Neuhausen herkommend in Richtung B 28. In der langgezogenen Linkskurve kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine zu Fall und rutschte nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei zog sich seine 25 Jahre alte Mitfahrerin schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der leicht verletzte Motorradfahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Trochtelfingen (RT): Nach Sturz in Klinik gebracht

Ein Motorradfahrer musste nach einem Sturz am Sonntagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 41-Jährige war gegen 18.50 Uhr auf seiner Honda auf der Heerstraße von Oberstetten herkommend in Richtung Wilsingen unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einem Acker zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 41-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Dettingen (RT): Brand von Mülltonnen und Pkw

Zu einem Brand mussten am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte in die Badstubengasse in Dettingen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Mülltonnen sowie ein abgemeldeter Pkw der Marke Renault gegen 15.10 Uhr in Brand geraten. Durch das Feuer wurden ein weiteres Fahrzeug der Marke Toyota sowie eine Hecke und ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen rechtzeitig verhindern. Der Rettungsdienst untersuchte drei Bewohner wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation. Sie waren jedoch unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Bad Urach die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ms)

Eningen (RT): Mit Fahrrad zu Fall gekommen

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad kurz vor sieben Uhr den Alfred-Schradin-Weg in Richtung Reutlingen, als er in einer Kurve zu weit nach rechts geriet und den Bordstein touchierte. Daraufhin stürzte er zu Boden. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf circa 150 Euro. (mr)

Hohenstein (RT): Betrunkener Pkw-Lenker

Ein erheblich betrunkener Pkw-Lenker ist am Sonntagnachmittag auf der B 312 unterwegs gewesen. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 17 Uhr die auffällige Fahrweise eines Pkw-Lenkers, der auf der Bundesstraße in Richtung Oberstetten mehrmals in den Gegenverkehr geraten war. Zwischen Oberstetten und Ödenwaldstetten gelang es schließlich einer Streifenwagenbesatzung zu dem Fahrzeug aufzuschließen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Um ein Weiterfahren zu verhindern, wurde ein Stopp-Stick vor das Auto gelegt. Der Fahrer weigerte sich auszusteigen und setzte trotz des Nagelgurts seine Fahrt in Richtung Ödenwaldstetten fort. Als die Luft aus seinen Reifen war, hielt der Pkw-Lenker in einer Haltebucht an und musste von den Beamten aus dem Auto geholt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Der Fahrer stand stark unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der Mann musste anschließend aufgrund seines Zustandes in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingeliefert werden. Ersten Erkenntnissen nach waren keine Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Auffahrunfall

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in der Ausfahrt der B 312 leicht verletzt worden. Eine 44-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem Skoda Fabia die Abfahrt von der Bundesstraße herkommend und kollidierte mit dem an der Einmündung in die K 1256 stehenden Pkw einer 68 Jahre alten Frau, die nach rechts in Richtung Schlaitdorf abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden die Seniorin sowie zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren in ihrem Auto leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): In Werkstatt eingebrochen

Die Werkstatt einer Einrichtung im Bodelschwinghweg ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschaffte sich ein Krimineller gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Deizisau (ES): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag erlitten. Der 30-Jährige war als Teil einer Rennradgruppe gegen 12.10 Uhr auf dem Verbindungsweg vom Schießhausweg herkommend in Richtung Deizisau unterwegs, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung zwischen zwei Familien

Handgreiflichkeiten unter mehreren Personen haben am Sonntagabend vor dem Polizeirevier Rottenburg vorübergehend für Aufregung gesorgt. Zu der Auseinandersetzung in der Königstraße kam es gegen 23.20 Uhr, bei der zwei Familien aufeinandertrafen. Die Personen mussten durch mehrere Polizeibeamte getrennt werden und erhielten nachfolgend einen Platzverweis. Zuvor hatte ein 21-Jähriger seine frühere Freundin mit einem ihm unbekannten Begleiter zufällig getroffen. Wohl in der Annahme, es handle sich um den neuen Lebenspartner der Frau, soll der junge Mann gemeinsam mit seinem 43 Jahre alten Vater die beiden angegriffen und den 27-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Die Geschädigten suchten nachfolgend Zuflucht auf dem Polizeirevier, woraufhin sich in Folge mehrere Familienmitglieder vor dem Revier versammelten. Die Ermittlungen wurde durch das Polizeirevier Rottenburg aufgenommen. (nf)

Burladingen (ZAK): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Burladingen erlitten. Der 62-Jährige befuhr mit einer Kawasaki gegen 16.45 Uhr die Gammertinger Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehrs ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich der Biker nach links auf ein Grundstück aus. Dabei fuhr er gegen die dortige Umzäunung und überschlug sich mit seiner Maschine. Der 62-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

Albstadt (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein schwer verletzter Motorradfahrer musste am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 27-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit einer Ducati auf der L 448 von Bitz herkommend in Richtung Ebingen unterwegs. Hierbei wollte der Biker ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Gespann überholen, dessen 35 Jahre alter Fahrer bereits zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Der Motorradfahrer blieb mit seiner Maschine am vorderen linken Rad des Traktors hängen und stürzte daraufhin zu Boden. Im Anschluss rutschte der 27-Jährige über die Fahrbahn und stieß mit dem Stützpfeiler der Leitschutzplanke zusammen. Sein Motorrad blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Die Kawasaki musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 18.000 Euro. (ms)

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