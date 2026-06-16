Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungseinsatz; Widerstand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Rettungseinsatz an Klinik

Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am Dienstagmorgen bei einer Klinik in der Eugenstraße gekommen. Dort hatte sich ein Patient kurz nach acht Uhr auf die Brüstung eines mehrere Meter hoch gelegenen Balkons begeben. Zuvor soll der psychisch auffällige Mann eine Pflegerin angegriffen und verletzt haben. Der betroffene Bereich wurde umgehend abgesperrt. Da sich der Patient weigerte, den Balkon zu verlassen, wurden eine Verhandlungsgruppe sowie Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert. Diesen gelang es gegen 12.10 Uhr, den Mann unverletzt zu überwältigen. Er wurde nachfolgend in eine Fachabteilung gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Polizeibeamten gebissen und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit der Nacht zum Dienstag gegen einen 28-Jährigen. Der Mann wurde von den Polizeibeamten gegen ein Uhr in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor bei einer Bekannten in Stetten randaliert und in Plattenhardt in der Stuttgarter Straße zwei geparkte Autos sowie eine Bushaltestelle beschädigt haben soll. Bei der notwendigen Haftfähigkeitsuntersuchung im Krankenhaus wurde der 28-Jährige zunehmend aggressiv, leistete Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten durch einen Biss leicht. Zudem bespuckte und beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte, auch eine Beamtin zu beißen. Er wurde vorübergehend festgenommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Imbiss

Ein Imbiss in der Bahnhofstraße ist am frühen Dienstagmorgen ins Visier von Einbrechern geraten. Wohl gegen 3.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam ins Gebäude ein und entwendeten etwas Bargeld. Erfolglos machten sie sich auch an zwei Spielautomaten zu schaffen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

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