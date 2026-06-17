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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Reutlingen

Reutlingen (ots)

Bargeld entwendet

Bargeld hat ein Einbrecher bei einer Tat in der Nacht zum Mittwoch erbeutet. In der Zeit zwischen Dienstag, kurz nach 18 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, hebelte der Täter die Eingangstür eines Sanitätshauses in der Gartenstraße auf und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Dabei stieß er in der Kasse auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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