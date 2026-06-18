POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach sechs Jahre altem Jungen aus Tübingen

Reutlingen (ots) - Bargeld entwendet Bargeld hat ein Einbrecher bei einer Tat in der Nacht zum Mittwoch erbeutet. In der Zeit zwischen Dienstag, kurz nach 18 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, hebelte der Täter die Eingangstür eines Sanitätshauses in der Gartenstraße auf und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Dabei stieß er in der Kasse auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr) Rückfragen bitte an: ...

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