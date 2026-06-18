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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach sechs Jahre altem Jungen aus Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vermisstes Kind wohlbehalten angetroffen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.06.2026/01.16 Uhr

Das seit gestern Nachmittag (17.06.2026) vermisste sechs Jahre alte Kind aus der Tübinger Südstadt konnte am Donnerstagmorgen wohlbehalten in Stuttgart angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.06.2026 – 01:16

    POL-RT: Vermisstenfahndung nach sechsjährigem Jungen

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