POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach sechs Jahre altem Jungen aus Tübingen
Reutlingen (ots)
Tübingen (TÜ): Vermisstes Kind wohlbehalten angetroffen
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.06.2026/01.16 Uhr
Das seit gestern Nachmittag (17.06.2026) vermisste sechs Jahre alte Kind aus der Tübinger Südstadt konnte am Donnerstagmorgen wohlbehalten in Stuttgart angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung. (ms)
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