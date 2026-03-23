LPI-SHL: Personen aus brennendem Haus gerettet
Barchfeld (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brach am frühen Montagnachmittag (23.03.2026) ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Nürnberger Straße in Barchfeld aus. Drei Personen im Alter von 24, 73 und 77 Jahren wurden aus dem brennenden Haus gerettet. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache. Aktuell (Stand 15:00 Uhr) dauern die Löscharbeiten und die Vollsperrung der Nürnberger Straße an.
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