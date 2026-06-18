Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Trunkenheitsfahrt; Diebstahl

Reutlingen (ots)

Radfahrer beim Handy benutzen gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein gestürzter Radfahrer am Mittwochabend in Betzingen erlitten. Der 29-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Rennrad auf der Straße Im Dorf unterwegs. Zeugenangaben nach tippte der Radler während der Fahrt auf seinem Handy und verlor hierbei das Gleichgewicht. In der Folge stieß er gegen den Bordstein und fiel zu Boden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine Mitnahme in eine Klinik war nicht notwendig. (ms)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein vierjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Pliensauvorstadt verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Elfjähriger kurz nach 17.30 Uhr auf einem E-Scooter den Gehweg, der durch den Spielplatz in der Tannenbergstraße verläuft. Auf dem Fahrzeug befand sich auch ein Freund des Jungen. Im weiteren Verlauf streifte der E-Scooter das Bein eines Vierjährigen, der sich mit seinem Kinderrad ebenfalls auf dem Gehweg befand. Der Bub wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Brand in Garage greift auf Wohnhaus über

Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, in den Amselweg ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache in der Garage eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, das sich zu einem Vollbrand entwickelte. Die Flammen griffen in der Folge auch auf das angebaute Wohnhaus und dessen Dachstuhl über. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Ohne Führerschein betrunken unterwegs

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am Mittwochabend in Ammerbuch aus dem Verkehr gezogen worden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte des Polizeireviers Rottenburg gegen 22.45 Uhr einen BMW in der Eisenbahnstraße an. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug schlug den Beamten Alkoholgeruch aus dem Inneren entgegen. Ein Test bei dem 49 Jahre alten Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Eine Fahrerlaubnis konnte ihm nicht abgenommen werden, da der Mann diese bereits abgeben musste. (ms)

Balingen (ZAK): Nach Diebstahl geflüchtet

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit Mittwochnachmittag gegen eine 16-Jährige. Die Jugendliche soll gegen 17.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße versucht haben, Kosmetikartikel zu entwenden. Als zwei Mitarbeiterinnen sie am Ausgang aufhalten wollten, soll die 16-Jährige diese leicht verletzt haben. Im Bereich des Bahnhofs konnte die geflüchtete Jugendliche von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

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