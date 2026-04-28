Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Durchsuchungsmaßnahme wegen des Tatverdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken

Bielefeld (ots)

SR/Dortmund/Detmold/Bad Salzuflen/Minden - In den heutigen Morgenstunden des 28.04.2026 durchsuchte der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund zwei Objekte in Detmold sowie Bad Salzuflen. Ausgangspunkt der Durchsuchungsmaßnahme ist ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen des Tatverdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken.

Im September 2025 fiel im nordrhein-westfälischen Minden eine Kamera auf, welche an einem Lichtmast im Bereich von Bahngleisen in ca. 5 Metern Höhe angebracht war. Dabei war der Standort der Kamera so gewählt, dass neben dem Personenverkehr grundsätzlich auch Gleise des Güterverkehrs von der Kamera erfasst werden konnten. Die Kamera war in der Nähe des deutsch/britischen Pionierbrückenbataillons 130 in Minden installiert, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Installation der Kamera auch den Zweck verfolgte, hierüber Informationen zu erlangen.

Das Verfahren richtet sich gegen einen 43-jährigen, litauischen Staatsangehörigen, welcher in Detmold wohnhaft ist. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen des Staatsschutzes Bielefeld konnten bislang keine Hinweise zu den Hintergründen und etwaigen Auftraggebern erlangt werden.

Die Durchsuchungsmaßnahmen an Wohnort und Arbeitsstelle des Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

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